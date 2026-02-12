Servette wehrt sich gegen Jallow-Sperre

Servette geht gegen die Sperre von Ablie Jallow vor. Die Genfer wollen das Strafmass der Liga nicht akzeptieren.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Es war ein Joker-Einsatz des Grauens: Erst scheitert Ablie Jallow (27) bei der 1:3-Heimniederlage gegen Thun mit seiner besten Chance an der Latte, kurz darauf wird er des Feldes verwiesen. Als ihm der Weg durch einen Gegenspieler geblockt wird, schlägt er im Frust nach ihm, auch wenn seine Faust wohl nicht das Gesicht trifft.

Von der Liga wurde Jallow daraufhin am Montag für drei Spiele gesperrt. Ein Urteil, das die Genfer nicht akzeptieren wollen. Servette hat Rekurs gegen die von der SFL ausgesprochene Sperre eingelegt. Die erste Spielsperre hat Jallow bereits am Mittwochabend beim 1:1 von Servette in Lugano abgesehen.

