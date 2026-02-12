DE
FR
Abonnieren

Liga griff nach Schlag durch
Servette wehrt sich gegen Jallow-Sperre

Servette geht gegen die Sperre von Ablie Jallow vor. Die Genfer wollen das Strafmass der Liga nicht akzeptieren.
Publiziert: vor 27 Minuten
Kommentieren
Wie viele Spiele wird Ablie Jallow (l.) Servette noch gepserrt fehlen?
Foto: Pascal Muller/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Es war ein Joker-Einsatz des Grauens: Erst scheitert Ablie Jallow (27) bei der 1:3-Heimniederlage gegen Thun mit seiner besten Chance an der Latte, kurz darauf wird er des Feldes verwiesen. Als ihm der Weg durch einen Gegenspieler geblockt wird, schlägt er im Frust nach ihm, auch wenn seine Faust wohl nicht das Gesicht trifft.

Von der Liga wurde Jallow daraufhin am Montag für drei Spiele gesperrt. Ein Urteil, das die Genfer nicht akzeptieren wollen. Servette hat Rekurs gegen die von der SFL ausgesprochene Sperre eingelegt. Die erste Spielsperre hat Jallow bereits am Mittwochabend beim 1:1 von Servette in Lugano abgesehen.

Noch näher dran an Servette

Füge jetzt Servette deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu Servette
Nichts verpassen
Alle Storys zu Servette
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Servette FC
Servette FC
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Servette FC
        Servette FC
        Super League
        Super League