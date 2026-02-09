Die Tätlichkeit von Ablie Jallow im Spiel gegen Thun hat Konsequenzen: Der Servette-Profi wird für drei Spiele aus dem Verkehr gezogen.

Darum gehts Ablie Jallow vom Servette FC erhält drei Spiele Sperre nach Platzverweis

Der Spieler wurde für eine Tätlichkeit gegen FC Thun ausgeschlossen

Das Foul geschah zehn Minuten nach seiner Einwechslung beim 1:3

Ablie Jallow (27) von Servette muss für drei Spiele aussetzen. Der Offensivspieler aus Gambia wird nach seinem Platzverweis am Sonntag in der Partie gegen den FC Thun gesperrt.

Jallow flog bei der 1:3-Heimniederlage der Genfer in der zweiten Halbzeit zehn Minuten nach seiner Einwechslung wegen einer Tätlichkeit vom Platz. Nun hat die Liga ihr Verdikt verkündet.

Jallow kam bei Servette auf acht Einsätze in der Liga und erzielte dabei bisher ein Tor.

