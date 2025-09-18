DE
FR
Abonnieren
Kurios! Steffen wird vom Feld getragen – und sieht Rot
5:16
Lugano-Remis gegen Lausanne:Kurios! Steffen wird vom Feld getragen – und sieht Rot

Rot beim 1:1 gegen Lausanne
Liga gibt Strafe für Luganos Steffen bekannt

Nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Lausanne ist das Strafmass für Renato Steffen bekannt.
Publiziert: 10:31 Uhr
|
Aktualisiert: 10:34 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Renato Steffen prallt am Mittwochabend hässlich mit Lausanne-Keeper Karlo Letica zusammen.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Renato Steffen nach Platzverweis für zwei Spiele gesperrt
  • Der Vorfall ereignete sich nach einer harten Aktion gegen den Torhüter
  • Renato Steffen gegen Lausanne die Rote Karte
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Lugano muss eine Weile ohne Renato Steffen auskommen. Nach seinem Platzverweis im Spiel gegen Lausanne wird der Angreifer von der Liga für zwei Spiele gesperrt.

Am Mittwoch traf Steffen beim Versuch, eine Flanke zu erreichen, den gegnerischen Torhüter hart. Nach Intervention des Videoschiedsrichters sah der 33-Jährige die Rote Karte. Steffen wurde nach der Aktion mit der Trage vom Platz gebracht. Ob er sich verletzt hat, ist noch offen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
FC Lugano
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Lugano
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
6
10
15
2
FC Thun
FC Thun
6
5
13
3
FC Basel
FC Basel
6
4
12
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
2
11
5
FC Sion
FC Sion
6
3
10
6
FC Zürich
FC Zürich
6
-1
10
7
FC Luzern
FC Luzern
6
0
8
8
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
6
0
6
9
Servette FC
Servette FC
6
-4
5
10
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-4
4
11
FC Lugano
FC Lugano
6
-6
4
12
FC Winterthur
FC Winterthur
6
-9
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Lugano
FC Lugano
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Super League
        Super League
        FC Lugano
        FC Lugano