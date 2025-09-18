Nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Lausanne ist das Strafmass für Renato Steffen bekannt.

Liga gibt Strafe für Luganos Steffen bekannt

Renato Steffen prallt am Mittwochabend hässlich mit Lausanne-Keeper Karlo Letica zusammen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Renato Steffen nach Platzverweis für zwei Spiele gesperrt



Der Vorfall ereignete sich nach einer harten Aktion gegen den Torhüter

Renato Steffen gegen Lausanne die Rote Karte

Lugano muss eine Weile ohne Renato Steffen auskommen. Nach seinem Platzverweis im Spiel gegen Lausanne wird der Angreifer von der Liga für zwei Spiele gesperrt.

Am Mittwoch traf Steffen beim Versuch, eine Flanke zu erreichen, den gegnerischen Torhüter hart. Nach Intervention des Videoschiedsrichters sah der 33-Jährige die Rote Karte. Steffen wurde nach der Aktion mit der Trage vom Platz gebracht. Ob er sich verletzt hat, ist noch offen.

