Lichtsteiner nach Sieg «Es war nicht wirklich ein schönes Fussballspiel»

Basel gewinnt das wilde Spiel gegen Winterthur 2:0. Für Stephan Lichtsteiner war der Sieg auf der Schützenwiese alles andere als eine Pflichtaufgabe. Im Interview meint er: «Ich habe allerhöchsten Respekt vor Winterthur.»