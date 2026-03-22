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Lichtsteiner nach Sieg
«Es war nicht wirklich ein schönes Fussballspiel»

Basel gewinnt das wilde Spiel gegen Winterthur 2:0. Für Stephan Lichtsteiner war der Sieg auf der Schützenwiese alles andere als eine Pflichtaufgabe. Im Interview meint er: «Ich habe allerhöchsten Respekt vor Winterthur.»
Publiziert: 17:19 Uhr
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Stefan KreisReporter Fussball
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Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
31
37
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
31
23
56
3
FC Basel
FC Basel
31
8
52
4
FC Lugano
FC Lugano
31
10
51
5
FC Sion
FC Sion
31
9
46
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
31
5
46
7
FC Luzern
FC Luzern
31
6
39
8
Servette FC
Servette FC
31
-3
36
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
31
-8
36
10
FC Zürich
FC Zürich
31
-16
34
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
31
-23
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
31
-48
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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FC Basel
FC Basel
Super League
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