Lehmann über Mendy-Transfer «Langfristig schadet das dem Image des FCZ»

Der Transfer von Benjamin Mendy zum FCZ sorgte auch international für grosse Schlagzeilen. Im «Blick Kick» verrät Kathrin Lehmann, was sie vom französischen Neuzugang hält – gerade in Bezug auf die EM der Frauen, welche im Sommer in der Schweiz stattfindet.

Publiziert: 17:03 Uhr | Aktualisiert: vor 25 Minuten