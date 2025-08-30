DE
Legia hat eine Alternative gefunden
Papadopoulos-Transfer nach Polen droht zu platzen

Der Transfer von Lugano-Star Antonios Papadopoulos zu Legia Warschau steht auf der Kippe. Trotz des Wunsches des Spielers. Der polnische Traditionsklub scheint nun aber eine Alternative gefunden zu haben.
Publiziert: vor 51 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
Bleibt vorerst im Tessin: Innenverteidiger Antonios Papadopoulos.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Der Deal von Lugano-Star Antonios Papadopoulos (25) zu Legia Warschau droht zu platzen. Obwohl der Deutsch-Grieche intern klargemacht hat, dass er das Angebot aus Polen gerne annehmen möchte, haben die Tessiner das grüne Licht nicht gegeben.

In der Zwischenzeit hat sich Legia nach einer Alternative umgeschaut und scheint fündig geworden zu sein. Gemäss Blick-Informationen absolviert Kamil Piatkowski (25) von RB Salzburg den Medizincheck und dürfte sich in den nächsten Stunden dem polnischen Traditionsklub anschliessen.

Wie es hingegen für Papadopoulos weitergeht, bleibt offen. Genauso, ob sich in den nächsten Stunden und Tagen noch ein anderer Klub finden lässt, der den Innenverteidiger verpflichten möchte. Die Zeit drängt jedenfalls. Und dass es ein Risiko ist, einen Spieler im Kader zu behalten, der eigentlich weg möchte, dürfte den Bianconeri intern längst bewusst sein.

