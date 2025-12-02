DE
Leader der Youth Trophy
Der FC St. Gallen verlängert mit May

Der FC St. Gallen bindet eine seiner grössten Nachwuchshoffnungen langfristig an sich: Innenverteidiger Cyrill May unterschreibt einen Vertrag bis 2030.
Publiziert: 13:38 Uhr
|
Aktualisiert: 13:40 Uhr
Cyrill May hat für den FC St. Gallen in der aktuellen Saison schon 14 Spiele bestritten.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Wie der FC St. Gallen in einer Mitteilung schreibt, verlängert Cyrill May (18) seinen Vertrag bei den Espen bis 2030. Damit gelingt es den Ostschweizern, den Innenverteidiger aus dem eigenen Nachwuchs langfristig an sich zu binden. Entsprechend erfreut zeigt sich FCSG-Sportchef Roger Stilz über die Verlängerung. «Trotz seines jungen Alters zeigt er konstante Leistungen und bekennt sich zu unserem Spiel, zu unserem Weg. Selbstverständlich hat so ein junger Spieler noch Entwicklungsfelder und deshalb freuen wir uns sehr, ihn in allem, was kommt, zu unterstützen», lässt er sich zitieren.

May hat sich nach seinem Super-League-Debüt im Mai innert kurzer Zeit einen Stammplatz erkämpft. In dieser Saison lief er 14 Mal von Beginn weg auf und hat damit entscheidenden Anteil am guten Saisonstart der St. Galler, welche mit der drittbesten Defensive der Liga derzeit auf Rang zwei der Super League liegen. In einer anderen Wertung steht er zuoberst: May führt die UBS Youth Trophy an, welche die Einsatzminuten von Schweizer Spielern mit Jahrgang 2004 oder jünger berücksichtigt.

