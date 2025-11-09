1/8 Lausanne und Sion trennen sich im Romand-Derby 2:2. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Tim Guillemin Redaktor Sport

Florent Mollet und seine Spielvision tun Lausanne gut, das sich auf den überraschenden Linksverteidiger Sekou Fofana verlassen kann, der das erste Tor erzielt und auch am zweiten beteiligt ist. Kevin Mouanga reagiert nach einem schwierigen Start hervorragend und zeigt eine gute zweite Halbzeit. Hervorzuheben sind die Joker Theo Bair und Alban Ajdini, die beide für Gefahr sorgen. Brandon Soppy lässt viel zu viel Raum hinter sich und hat Luft nach oben. Und auch Gaoussou Diakité hat keinen guten Tag. Dem malischen Künstler gelingt fast nichts.

Hinweis: Enzo Kana-Biyik bis. 46., Gaoussou Diakité bis 59., Brandon Soppy bis 76., Sekou Fofana bis 76., Florian Mollet bis 76. – Theo Bair ab 46., Alban Ajdini ab 58., Hamza Abdallah ab 76. (zu kurz für eine Bewertung), Morgan Poaty ab 76. (zu kurz für eine Bewertung), Beyatt Lekoueiry ab 76. (zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Sion-Spieler abgeschnitten

Nias Hefti gelingen in den ersten elf Minuten zwei entscheidende Pässe – die beiden Vorlagen zu den Toren. Insgesamt spielt er ein gutes Spiel, verteidigt gut auf seiner Seite und geht immer wieder nach vorne. Auch Ilyas Chouaref sorgt für Gefahr, denkt aber auch an die Verteidigung, was nicht immer der Fall ist. Rilind Nivokazi erzielt ein Tor und setzt die Lausanner Abwehr stark unter Druck. Numa Lavanchy, der schnell eine Verwarnung erhält, hat ebenso wie Ali Kabacalman im Mittelfeld mehr Schwierigkeiten.

Hinweis: Théo Berdayes bis 72., Liam Chipperfield bis 72., Ali Kabacalman bis 85., Ilyas Chouaref bis 85., Rilind Nivokazi bis 85. – Donat Rrudhani ab 72., Josias Lukembila ab 72., Noé Sow ab 85., Theo Bouchlarhem ab 85., Winsley Boteli ab 85. (alle zu kurz für eine Bewertung).

