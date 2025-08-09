Darum gehts
- Erfreuliche Entwicklung auf den Rängen – auch gegen FCZ?
- Trainer Zeidler warnt vor mentaler Unvorbereitetheit wie in Thun
- Kaly Sène erzielte fünf Tore in fünf Pflichtspielen zum Saisonstart
Die News der Woche
Zwei Heimspiele in Folge vor mehr als 9000 Zuschauern! Ein europäischer Traum für Lausanne zu Beginn dieser Saison, der zudem von zwei schönen Siegen gekrönt ist (Vardar 5:0, Astana 3:1). Wie viele Zuschauer kommen am Sonntag gegen Zürich? Sicherlich nicht so viele, da die Preispolitik in der Super League anders ist und die Tickets teurer sind. Aber zu Beginn dieser Saison tut sich etwas Positives in Lausanne.
Die grosse Frage
Wie wird Lausanne die englischen Wochen bewältigen? Am letzten Sonntag war die Leistung in Thun unzureichend (1:2). «Wir waren körperlich präsent, aber mental nicht bei der Sache. Wir werden die Spieler sensibilisieren, damit wir dieses Mal besser vorbereitet sind», verspricht Trainer Peter Zeidler (63). «Wenn wir das Spiel gegen den FCZ so angehen wie das in Thun, werden wir mit Sicherheit verlieren», warnt der Deutsche.
Gesagt ist gesagt
«Hätte der Schiedsrichter nicht das Spiel abgepfiffen, würde Olivier Custodio jetzt noch laufen!» Ein Zitat von Zeidler, der damit zeigen will, dass seine Spieler trotz der vielen Spiele hintereinander nicht müde sind. «Wir spielen lieber als trainieren, das ist normal», versichert Noë Dussenne (33).
Mögliche Aufstellung
Letica; Soppy, Sow, Dussenne, Poaty; Roche, N’Diaye; Diakité, Lekoueiry; Sène, Ajdini.
Wer fehlt?
Sanches, Kana-Biyik (beide verletzt).
Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen!
Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower.
Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen!
Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower.
Neben dem Platz
Schon am Dienstag wird die Delegation aus Lausanne nach Kasachstan aufbrechen und voraussichtlich am Mittwoch um 4 Uhr Ortszeit eintreffen. «Wir freuen uns sehr», versichert Peter Zeidler, der noch nie in diesem zentralasiatischen Land war. Auch das ist das Abenteuer Europa.
Hast du gewusst, dass...
... Lausanne als einziges Super-League-Team in den ersten zwei Runden noch kein Tor in der ersten Halbzeit erzielt hat, während der FCZ als einziges Team noch kein Gegentor vor der Pause kassiert hat? Nun – nach der Pause sah es dann jeweils ganz anders aus.
Aufgepasst auf
Die Lupfer von Stürmer Kaly Sène (24). Beim 3:1-Sieg gegen Astana am Donnerstagabend in der Conference-League-Quali erzielte der Ex-Hopper das 2:0 per Lupfer und schlug in der 55. Minute beinahe nochmals per Lupfer zu, scheiterte aber knapp am Torhüter. Schon eine Woche zuvor bei der 5:0-Gala gegen Skopje traf er zweimal per Lupfer. Seine Bilanz zum Saisonstart: fünf Pflichtspiele, fünf Tore.
Der Schiedsrichter
Urs Schnyder.
Der Gegner
Beim FCZ ist das grosse Zittern um Zuber losgegangen. Mehr dazu im FCZ-Inside.
Spieltag
Sa., St. Gallen – Winterthur, 18 Uhr
Sa., Luzern – Thun, 20.30 Uhr
So., YB – Sion, 14 Uhr
So., Servette – GC, 16.30 Uhr
So., Lausanne – FCZ, 16.30 Uhr
So., Lugano – Basel, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
3
9
9
2
FC Thun
0:0
3
2
7
3
2
5
6
4
3
3
6
5
FC Luzern
0:0
3
1
5
6
3
-1
4
7
2
0
3
8
2
-1
1
9
3
-6
1
10
2
-2
0
11
2
-5
0
12
2
-5
0