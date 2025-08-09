Lausanne bestreitet aktuell ungewohnte englische Wochen mit weiten Reisen und anstehenden Nachtflügen. Doch zuerst: das Heimspiel am Sonntag gegen den FCZ (16.30 Uhr). Alles dazu im Lausanne-Inside.

1/5 Die Atmosphäre stimmt in Lausanne bei den Europa-Nächten. Und in der Liga? Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Erfreuliche Entwicklung auf den Rängen – auch gegen FCZ?

Trainer Zeidler warnt vor mentaler Unvorbereitetheit wie in Thun

Kaly Sène erzielte fünf Tore in fünf Pflichtspielen zum Saisonstart Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die News der Woche

Zwei Heimspiele in Folge vor mehr als 9000 Zuschauern! Ein europäischer Traum für Lausanne zu Beginn dieser Saison, der zudem von zwei schönen Siegen gekrönt ist (Vardar 5:0, Astana 3:1). Wie viele Zuschauer kommen am Sonntag gegen Zürich? Sicherlich nicht so viele, da die Preispolitik in der Super League anders ist und die Tickets teurer sind. Aber zu Beginn dieser Saison tut sich etwas Positives in Lausanne.

Die grosse Frage

Wie wird Lausanne die englischen Wochen bewältigen? Am letzten Sonntag war die Leistung in Thun unzureichend (1:2). «Wir waren körperlich präsent, aber mental nicht bei der Sache. Wir werden die Spieler sensibilisieren, damit wir dieses Mal besser vorbereitet sind», verspricht Trainer Peter Zeidler (63). «Wenn wir das Spiel gegen den FCZ so angehen wie das in Thun, werden wir mit Sicherheit verlieren», warnt der Deutsche.

Gesagt ist gesagt

«Hätte der Schiedsrichter nicht das Spiel abgepfiffen, würde Olivier Custodio jetzt noch laufen!» Ein Zitat von Zeidler, der damit zeigen will, dass seine Spieler trotz der vielen Spiele hintereinander nicht müde sind. «Wir spielen lieber als trainieren, das ist normal», versichert Noë Dussenne (33).

Mögliche Aufstellung

Letica; Soppy, Sow, Dussenne, Poaty; Roche, N’Diaye; Diakité, Lekoueiry; Sène, Ajdini.

Wer fehlt?

Sanches, Kana-Biyik (beide verletzt).

Näher dran als je zuvor: Folge deinem Team und verpasse nichts mehr Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen! Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen! Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Mehr

1:06 Neue Welt für Fans: Das erwartet dich, wenn du deinem Lieblingsklub folgst

Neben dem Platz

Schon am Dienstag wird die Delegation aus Lausanne nach Kasachstan aufbrechen und voraussichtlich am Mittwoch um 4 Uhr Ortszeit eintreffen. «Wir freuen uns sehr», versichert Peter Zeidler, der noch nie in diesem zentralasiatischen Land war. Auch das ist das Abenteuer Europa.

Hast du gewusst, dass...

... Lausanne als einziges Super-League-Team in den ersten zwei Runden noch kein Tor in der ersten Halbzeit erzielt hat, während der FCZ als einziges Team noch kein Gegentor vor der Pause kassiert hat? Nun – nach der Pause sah es dann jeweils ganz anders aus.

Aufgepasst auf

Die Lupfer von Stürmer Kaly Sène (24). Beim 3:1-Sieg gegen Astana am Donnerstagabend in der Conference-League-Quali erzielte der Ex-Hopper das 2:0 per Lupfer und schlug in der 55. Minute beinahe nochmals per Lupfer zu, scheiterte aber knapp am Torhüter. Schon eine Woche zuvor bei der 5:0-Gala gegen Skopje traf er zweimal per Lupfer. Seine Bilanz zum Saisonstart: fünf Pflichtspiele, fünf Tore.

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder.

Der Gegner

Beim FCZ ist das grosse Zittern um Zuber losgegangen. Mehr dazu im FCZ-Inside.

3 Spieltag

Sa., St. Gallen – Winterthur, 18 Uhr

Sa., Luzern – Thun, 20.30 Uhr

So., YB – Sion, 14 Uhr

So., Servette – GC, 16.30 Uhr

So., Lausanne – FCZ, 16.30 Uhr

So., Lugano – Basel, 16.30 Uhr