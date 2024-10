Cheikh Niasse kam mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt. Foto: TOTO MARTI 1/4

Dicke Post für Cheikh Niasse (24): Der Mittelfeldspieler von YB muss eine Busse von 18'000 Franken bezahlen. Der Senegalese ist im April beim Autofahren ohne Führerschein erwischt worden. Wegen des gleichen Vergehens wurde Niasse 2023 schon zu einer bedingten Geldstrafe von 4200 Franken verurteilt. Damals war er innerorts auch noch mit 24 km/h zu viel unterwegs. Die beiden Strafen sind zu einer zusammengelegt worden.

Die Akte Niasse enthält noch einen weiteren Eintrag: 2022 verkleidete er sich als Bankräuber aus der TV-Serie «Haus des Geldes». In einem roten Overall mit Kapuze zielte er beim Wankdorf Center mit einem Spielzeuggewehr auf Passanten. Eine Frau glaubte an eine echte Waffe und zeigte den Fussball-Profi an. Niasse kam für seinen geschmacklosen Witz mit 13'440 Franken bedingt davon.

Es sind Eskapaden, die der Tabellenletzte YB überhaupt nicht gebrauchen kann. Ihre Spieler sollten sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sein, lässt Medienchef Albert Staudenmann gegenüber 20 Minuten ausrichten. «Das war bei den vorliegenden Vorkommnissen leider nicht der Fall, weshalb der Spieler intern sanktioniert wurde.»

