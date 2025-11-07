Servette bindet Schweizer U-Nationalspieler langfristig

Vollzugsmeldung bei Servette. Die Genfer verlängern den Vertrag mit ihrem Torhüter-Eigengewächs bis Sommer 2028.

Marwan Aubert bleibt bis 2028 bei Servette. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Marwan Aubert (19) wird bis 2028 bei seinem Jugenklub Servette bleiben. Der talentierte Torhüter läuft aktuell noch in der U21 in der 1. Liga auf, ist im Genfer Kader hinter den routinierten Joël Mall (34) und Jérémy Frick (32) aktuell noch als Nummer 3 vorgesehen.

Ob sich das künftig ändert? In Genf traut man Aubert in den kommenden Jahren jedenfalls eine starke Entwicklung zu. Zuletzt lief der Schweizer Juniorennationalspieler in der U20 auf – und hielt bei einem knappen 1:0-Sieg gegen England im Rahmen der U20-Elite-League die Null fest.

