DE
FR
Abonnieren

Künftige Nummer 1?
Servette bindet Schweizer U-Nationalspieler langfristig

Vollzugsmeldung bei Servette. Die Genfer verlängern den Vertrag mit ihrem Torhüter-Eigengewächs bis Sommer 2028.
Publiziert: vor 34 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Marwan Aubert bleibt bis 2028 bei Servette.
Foto: Pascal Muller/freshfocus

Marwan Aubert (19) wird bis 2028 bei seinem Jugenklub Servette bleiben. Der talentierte Torhüter läuft aktuell noch in der U21 in der 1. Liga auf, ist im Genfer Kader hinter den routinierten Joël Mall (34) und Jérémy Frick (32) aktuell noch als Nummer 3 vorgesehen.

Ob sich das künftig ändert? In Genf traut man Aubert in den kommenden Jahren jedenfalls eine starke Entwicklung zu. Zuletzt lief der Schweizer Juniorennationalspieler in der U20 auf – und hielt bei einem knappen 1:0-Sieg gegen England im Rahmen der U20-Elite-League die Null fest.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zu Servette
Nichts verpassen
Alle Storys zu Servette
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
12
11
28
2
FC Basel
FC Basel
12
7
22
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
11
12
21
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
12
-1
19
5
FC Sion
FC Sion
12
3
18
6
FC Luzern
FC Luzern
12
5
17
7
FC Lugano
FC Lugano
11
-1
16
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
12
4
15
9
Servette FC
Servette FC
12
-4
14
10
FC Zürich
FC Zürich
12
-7
13
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
12
-10
10
12
FC Winterthur
FC Winterthur
12
-19
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Servette FC
Servette FC
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Servette FC
        Servette FC
        Super League
        Super League