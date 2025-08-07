GC holt 18-Jährigen und verleiht ihn direkt wieder

Alieu Conateh unterschreibt bei GC einen Dreijahresvertrag.
Foto: GCZ
Andri BäggliRedaktion Sport
Die Grasshoppers sichern sich die Dienste von Alieu Conateh (18). Der Flügelstürmer kommt aus dem Nachwuchs von Bayern München zu den Zürchern. Bei GC unterschreibt er einen Vertrag bis 2028 – allerdings wird er in dieser Saison nicht das GC-Leibchen tragen. Der Youngster wird direkt an SKU Amstetten in Österreich ausgeliehen. Der Gambier soll dort Spielpraxis sammeln können, wie die Hoppers in einer Medienmitteilung schreiben.
Sportchef Alain Sutter sagt zum Wechsel: «Alieu ist ein vielversprechender Spieler: flink und wendig und mit einer guten Technik. Ich bin sicher, er wird sich in den kommenden Jahren gut entwickeln.»
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
2
5
6
2
2
4
6
3
3
3
6
4
2
2
6
5
2
1
4
6
3
-1
4
7
2
0
3
8
2
-1
1
8
2
-1
1
10
2
-2
0
11
2
-5
0
12
2
-5
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde