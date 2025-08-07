DE
Kommt von Bayern München
GC holt 18-Jährigen und verleiht ihn direkt wieder

Die Grasshoppers verpflichten Alieu Conathe vom Bayern-Nachwuchs. Der Stürmer trägt diese Saison aber nicht das Trikot der Hoppers, da er direkt weiterverliehen wird.
Publiziert: 16:25 Uhr
Anhören
Alieu Conateh unterschreibt bei GC einen Dreijahresvertrag.
Foto: GCZ
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktion Sport

Die Grasshoppers sichern sich die Dienste von Alieu Conateh (18). Der Flügelstürmer kommt aus dem Nachwuchs von Bayern München zu den Zürchern. Bei GC unterschreibt er einen Vertrag bis 2028 – allerdings wird er in dieser Saison nicht das GC-Leibchen tragen. Der Youngster wird direkt an SKU Amstetten in Österreich ausgeliehen. Der Gambier soll dort Spielpraxis sammeln können, wie die Hoppers in einer Medienmitteilung schreiben.

Sportchef Alain Sutter sagt zum Wechsel: «Alieu ist ein vielversprechender Spieler: flink und wendig und mit einer guten Technik. Ich bin sicher, er wird sich in den kommenden Jahren gut entwickeln.»

