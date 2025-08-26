DE
Kommt aus Bologna
Basel verpflichtet Goalietalent für den Nachwuchs

Der FC Basel tätigt eine Zukunftsverpflichtung. Goalie Renato Widmer D'Autilia stösst von Bologna zum FCB-Nachwuchs.
Publiziert: vor 30 Minuten
Goalietalent Renato Widmer D'Autilia verstärkt den Nachwuchs des FC Basel.
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri BäggliRedaktion Sport

Der FC Basel plant in die Zukunft. Mit Renato Widmer D'Autilia (17) holen die Basler ein junges Goalietalent ans Rheinknie. Der italienisch-brasilianische Doppelbürger wird den Nachwuchs verstärken und soll behutsam an die erste Mannschaft herangeführt werden.

Widmer D'Autilia wechselte im Sommer 2022 von den Junioren Inter Mailands in die Akademie nach Bologna. Dort spielte er auf jeder Stufe und schaffte es bereits mehrmals ins Aufgebot der italienischen Nachwuchs-Nati.

