Der FC Basel tätigt eine Zukunftsverpflichtung. Goalie Renato Widmer D'Autilia stösst von Bologna zum FCB-Nachwuchs.

Goalietalent Renato Widmer D'Autilia verstärkt den Nachwuchs des FC Basel.

Andri Bäggli Redaktion Sport

Der FC Basel plant in die Zukunft. Mit Renato Widmer D'Autilia (17) holen die Basler ein junges Goalietalent ans Rheinknie. Der italienisch-brasilianische Doppelbürger wird den Nachwuchs verstärken und soll behutsam an die erste Mannschaft herangeführt werden.

Widmer D'Autilia wechselte im Sommer 2022 von den Junioren Inter Mailands in die Akademie nach Bologna. Dort spielte er auf jeder Stufe und schaffte es bereits mehrmals ins Aufgebot der italienischen Nachwuchs-Nati.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.