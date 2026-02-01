Darum gehts
- Thun siegt 2:1 gegen Basel dank Traumtor von Leonardo Bertone
- Trainer Lustrinelli bleibt trotz 9-Punkte-Führung auf Meistertitel gelassen
- Noch 16 Spiele und 48 Punkte in der Super League offen
Es sagt einiges über diese verrückte Thuner Saison aus, dass Leonardo Bertone (31) nach seinem Traumtreffer gegen den FCB (2:1) nicht darüber nachdenken will, ob er gerade das schönste Tor seiner Karriere erzielt hat. Schliesslich ist sich der Mittelfeldspieler nicht einmal sicher, ob er im Joggeli sein schönstes Tor in dieser Saison geschossen hat. Schon im November hatte Bertone auswärts in Genf mit einem sehenswerten Freistoss dem Leader drei Punkte beschert.
Womit der Thuner Matchwinner aber einverstanden sein dürfte, ist der Umstand, dass bei den Berner Oberländern derzeit einfach alles zu funktionieren scheint. Oder? «Solche Bälle können auch reingehen, wenn es nicht läuft. Man muss es einfach probieren. Ich weiss, dass ich einen guten Schuss haben», findet Bertone. Dass man beim Tabellenführer irgendwann nervös werden wird, glaubt Bertone nicht. «Wir wissen, was wir jeden Tag machen müssen und wie wir uns entwickeln wollen. Wir geben einfach weiter Gas und sehen, was passiert.»
«Sind uns das Gewinnen langsam gewohnt»
Valmir Matoshi (22) ist da schon etwas emotionaler unterwegs. «Ein unbeschreibliches Gefühl. Jedes Kind träumt davon, im St. Jakob-Park ein Tor zu schiessen. Und dann ist es auch gleich noch der Siegestreffer», freut sich der andere Thuner Traumtorschütze. Angesprochen auf die Thuner Meisterträume zeigt sich Matoshi dann aber genauso cool wie Teamkollege Bertone. «Ich habe überhaupt keine Angst, dass wir abheben. Wir sind Thuner, wir sind bodenständig. Und wir sind uns das Gewinnen langsam gewohnt», so Matoshi.
Auch sein Trainer Mauro Lustrinelli (49) spielt die Meisterträume herunter. «Es sind noch 16 Spiele, noch 48 Punkte sind zu vergeben», rechnet er vor. «Der Weg ist noch lang. Aber wir geniessen die Reise. Die Freude ist da, in dieser Saison etwas Historisches schaffen zu können.» Dieser Möglichkeit ist der Sensationsleader an diesem Wochenende wieder ein Schritt näher gekommen. Nach den Punktverlusten der Konkurrenz beträgt die Reserve auf den ersten Verfolger Lugano nun schon neun Punkte.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
22
22
49
2
FC Lugano
22
11
40
3
FC St. Gallen
21
14
38
4
FC Basel
22
8
36
5
FC Sion
22
6
33
6
BSC Young Boys
22
-2
32
7
FC Lausanne-Sport
22
2
28
8
Servette FC
22
-5
25
9
FC Zürich
22
-11
25
10
FC Luzern
22
-3
23
11
Grasshopper Club Zürich
22
-11
19
12
FC Winterthur
21
-31
13