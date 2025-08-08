DE
Knieverletzung
Winterthur-Verteidiger Durrer fällt aus

Winterthur muss aufgrund einer Knieverletzung auf Adrian Durrer verzichten. Das gibt der Klub in einer Mitteilung bekannt.
Publiziert: 18:46 Uhr
Aktualisiert: 18:48 Uhr
Anhören
Winterthur-Verteidiger Adrian Durrer fällt aufgrund einer Knieverletzung aus.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
Manuela_Bigler_Freelancerin Sportredaktion & Respeakerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Winterthur muss am Samstag in St. Gallen (18 Uhr) auf Adrian Durrer (24) verzichten. Wie die Eulachstädter am Freitagabend vermelden, fällt der Verteidiger aufgrund einer Knieverletzung aus, die er sich im ersten Spiel der Saison in Lausanne zugezogen hat.

Der Saisonauftakt war ohnehin nicht das Spiel von Durrer. Bei der 2:3-Niederlage verursachte der 24-Jährige nach 80 Minuten den Penalty, den Kaly Sène im Nachschuss zum zwischenzeitlichen Ausgleich verwandelte. In der Schlussphase wurde Durrer zum zweiten Mal verwarnt und vom Platz gestellt. Nach seiner abgesessenen Gelb-Rot-Sperre fällt er am Wochenende aufgrund der Verletzung nochmals aus.

