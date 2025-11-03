FCZ-Fans aufgepasst! So kommst du als VIP ans Derby gegen GC

Du willst wissen, was rund um den FCZ läuft? Dann nutze das neue Feature «Follow My Team» und profitiere mehrfach. Folge dem Klub, erhalte personalisierte Inhalte und wahre deine Chance auf tolle Gewinne.

Gehts im Zürcher Derby erneut heiss zu und her wie hier zwischen Steven Zuber und Tim Meyer? Mit etwas Glück kannst du es als VIP verfolgen. Foto: Pius Koller

Gelingt dem FC Zürich im zweiten Derby der Saison die Revanche? Am 29. November steht das Highlight gegen GC an. Für FCZ-Fans bietet sich rund um den Kracher nun eine tolle Gelegenheit. Wer dem Klub bei Blick folgt, erhält nämlich die Chance auf super Preise.

Blick verlost unter allen Followern 2 x 2 VIP-Tickets für das Spiel zwischen dem FC Zürich und dem Grasshopper Club Zürich. Im Gewinn inbegriffen ist ein Parkplatz, kostenlose Verpflegung in der FCZ Business Lounge mit Essen und Getränken sowie gepolsterte Sitzplätze mit viel Beinfreiheit auf der Haupttribüne. Ausserdem gibts zwei Jahresabos und fünf 3-Monatsabos für Blick+ zu gewinnen.

So machst du mit

Was musst du tun? Klicke einfach hier auf den Link, wähle den FCZ aus der Liste der Teams aus und aktiviere die Funktion mit dem Plus-Symbol rechts. Danach kannst du dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower.

1/5 Wähle in der Übersicht das Team aus, dem du folgen willst. Mit einem Klick aus das Plus-Symbol rechts kannst du den FCZ hinzufügen.

Folgen kannst du immer, Teilnahmeschluss für den Wettbewerb ist am 19. November 2025. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und den Datenschutzbestimmungen einverstanden. Wenn du dem Team bereits folgst, nimmst du automatisch am Wettbewerb teil.

Die Vorteile von Follow My Team

Direkter Zugriff auf deine Team-Seite

Übersicht über alle Inhalte, die nächsten Spiele und die Tabelle – bald folgen auch Statistiken und Weiteres

Automatisierte Pushs, sobald bei deinem Team etwas passiert (mit der App)

Live-Aktivitäten bringen die Resultate deines Lieblingsteams immer als Widget auf dem Sperrbildschirm deines Handys (mit der App)

Die Möglichkeit, mehrere Teams zu folgen und auch die Rivalen im Auge zu behalten

Übrigens: Nicht nur aktuell die Super League wird Teil der neuen «Follow-My-Team»-Welt sein. Auch die Männer-Nati in der WM-Quail ist schon integriert und bald wird es für dich möglich sein, den internationalen Topklubs zu folgen. Dem Schwingen kannst du bereits folgen – und die nächsten Sportarten warten schon!