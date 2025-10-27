DE
«Karten neu gemischt»
Wird Hunziker wieder zur Figur des Spiels?

Schlusslicht gegen Leader: Winterthur trifft am Dienstagabend auswärts auf Thun (20.30 Uhr). Liegen Punkte drin? «Sie werden kommen», heisst es.
Publiziert: 20:09 Uhr
1/2
Neue Energie: Martins (l.) und Hunziker (r.) haben unter Rahmen neue Akzente geliefert.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts

  • Das sagt Pajtim Kasami über Trainer-Rückkehrer Rahmen
  • Andrin Hunziker ist unter Rahmen zur Figur des Spiels geworden
  • Es kommt zum allerersten Super-League-Duell zwischen Thun und Winti
Sven Schoch und Simon Strimer

Die News der Woche

Nach der Heim-Premiere tritt Patrick Rahmen nun auch auswärts ein erstes Mal seit seinem Comeback in Erscheinung. Pajtim Kasami attestiert dem neuen Taktgeber, «viel Ruhe» ins System gebracht zu haben. «Die Punkte werden kommen.»

Die grosse Frage

Viermal hat der FCW auf Challenge-League-Niveau in Serie nicht mehr verloren gegen die Berner Oberländer. Nun ist die grosse Frage, wie Winterthur oder Thun mit den komplett neuen Voraussetzungen umgehen? Der Tabellenletzte trifft auswärts auf den überraschenden Leader. Wird Thun erstmals auch in der Liga und wie im missratenen Cup gegen den drittklassigen FC Breitenrain von der Kontertaktik abweichen?

Gesagt ist gesagt

«Darum bin ich gekommen. Ich bin überzeugt davon, dass wir es schaffen können.» – Patrick Rahmen weiss, was er kann und weshalb er sich auf die Rettungs-Mission in Winterthur eingelassen hat. Die Fans erwarten von ihm, dass er dem Letzten Leben einhaucht.

Mögliche Aufstellung

Kapino; Sidler, Martins, Durrer, Diaby; Jankewitz, Zuffi; Schneider, Kasami, Burkart; Hunziker.

Wer fehlt?

Arnold, Citherlet, Lüthi, Rohner, Spagnoli, Stillhart (alle verletzt).

Neben dem Platz

Der Stromausfall vom Samstagabend auf der Schützenwiese beim 2:2-Drama gegen Luzern gibt weiterhin zu reden. Klar ist nun: Der wegweisende Penalty-Entscheid kam via Handy. Mehr dazu hier.

Hast du gewusst, dass...

... Winterthur und Thun zum ersten Mal überhaupt in der Super League aufeinandertreffen seit der Liga-Reform 2003?

Aufgepasst auf

Andrin Hunziker, die 22-jährige Basler Leihgabe, avanciert im Duell gegen Luzern mit zwei Skorerpunkten und einer sackstarken Leistung zur eigentlichen Figur des Spiels. «Achterbahn der Gefühle, 2:0 geführt, alles im Griff gehabt.» Der dreifache Saisontorschütze sagt, dass Winti «wieder lebt. Die Karten sind natürlich auch neu gemischt worden. Man merkt, dass nochmals ein Ruck durch das Team gegangen ist.»

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 10 Runden:

1. Chiappetta 5,0 (1 Bewertung)
2. Zuffi 4,0 (8)
3. Maluvunu, Hunziker, beide 4,0 (4)
Hier gehts zu allen Winterthurer Noten.

Der Schiedsrichter

Luca Piccolo.

Der Gegner

Der Thuner Siegtorschütze Kastriot Imeri ist für das Spiel am Dienstagabend fraglich – und auch Präsident Andres Gerber hat sich mittlerweile über Meisterträume geäussert. Hier erscheint das Thun-Inside.

11

Runde

Di., Sion – St. Gallen, 20.30 Uhr
Di., Thun – Winterthur, 20.30 Uhr
Mi., Basel – FCZ, 20.30 Uhr
Mi., Lausanne – Servette, 20.30 Uhr
Do., GC – YB, 20.30 Uhr
Do., Lugano – Luzern, 20.30 Uhr

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
10
7
22
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
10
13
21
3
FC Basel
FC Basel
10
5
18
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
10
-1
17
5
FC Sion
FC Sion
10
3
15
6
FC Luzern
FC Luzern
10
1
14
7
FC Lugano
FC Lugano
10
-3
13
8
FC Zürich
FC Zürich
10
-4
13
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
10
5
12
10
Servette FC
Servette FC
10
-4
11
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-4
9
12
FC Winterthur
FC Winterthur
10
-18
3
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
