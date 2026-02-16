Ziehts YB-Stürmer zu Klub von Ex-Nati-Goalie?

Da YB Samuel Essende verpflichtet hat, scheint es im Angriff der Berner keinen Platz mehr für Sergio Cordova zu geben. Gerüchten zufolge soll der 28-jährige Venezolaner deswegen vor dem Abgang stehen.
Es könnte zu einem Leihdeal inklusive Kaufoption mit dem Major-League-Soccer-Verein St. Louis City, dem Team des ehemaligen Nati-Goalies Roman Bürki, kommen.
Cordova wechselte erst Ende Juli 2025 vom türkischen Klub Alanyaspor zu den Bernern. In seinen 33 Pflichtspielen für Gelbschwarz gelangen ihm zwei Tore.
