Ziehts YB-Stürmer zu Klub von Ex-Nati-Goalie?

YB-Stürmer Sergio Cordova steht vor einem Wechsel in die USA zu St. Louis City.

Kam erst im Sommer 2025 nach Bern

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Da YB Samuel Essende verpflichtet hat, scheint es im Angriff der Berner keinen Platz mehr für Sergio Cordova zu geben. Gerüchten zufolge soll der 28-jährige Venezolaner deswegen vor dem Abgang stehen.

Es könnte zu einem Leihdeal inklusive Kaufoption mit dem Major-League-Soccer-Verein St. Louis City, dem Team des ehemaligen Nati-Goalies Roman Bürki, kommen.

Cordova wechselte erst Ende Juli 2025 vom türkischen Klub Alanyaspor zu den Bernern. In seinen 33 Pflichtspielen für Gelbschwarz gelangen ihm zwei Tore.

