Jetzt ist es fix
Lausanne verliert Kaly Sène nach England

Lausanne-Sport verliert seinen wichtigsten Offensivspieler. Kaly Sène wechselt in die zweite englische Liga nach Middlesbrough, wie beide Klubs bestätigen.
Publiziert: vor 23 Minuten
Seine Tore werden Lausanne-Sport in Zukunft fehlen: Kaly Sène.
Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Der Transfer hatte sich abgezeichnet, bereits am Donnerstag bei der Qualifikation für die Ligaphase der Conference League fehlte Kaly Sène im Team von Lausanne. Der 24-jährige Senegalese hat grossen Anteil am gelungenen Saisonauftakt des Teams von Trainer Peter Zeidler und belegt mit drei Treffern aktuell den 2. Platz in der Torschützenliste der Super League.

Sène hatte in der Schweiz beim FC Basel debütiert, ehe er leihweise bei Omonia Nikosia und den Grasshoppers spielte. 2023 kam er zum frisch aufgestiegenen Lausanne-Sport, wo er in 86 Partien insgesamt 25 Tore erzielte. Sein Vertrag bei den Waadtländern wäre noch ein Jahr gültig gewesen, man wolle einem Spieler, der sich weiterentwickeln wolle, aber keine Steine in den Weg legen, teilte der Super-League-Klub mit.

Lausanne dürfte sich auch noch über eine erkleckliche Transfersumme freuen dürfen. In Middlesbrough unterschrieb Sène für vier Saisons.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
4
7
12
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
4
8
9
3
FC Sion
FC Sion
3
5
7
4
FC Luzern
FC Luzern
4
1
7
5
FC Basel
FC Basel
4
1
6
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
-1
5
7
FC Zürich
FC Zürich
4
-4
4
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
-1
3
9
FC Lugano
FC Lugano
3
-3
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
4
-2
2
11
FC Winterthur
FC Winterthur
4
-6
2
12
Servette FC
Servette FC
3
-5
1
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
