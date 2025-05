GC siegt in seinem ersten Finalspiel um den Ligaerhalt gleich mit 5:0 gegen Yverdon. Ein Sieg, den weder Trainer Tomas Oral noch Leithammel Amir Abrashi überbewerten wollen. Jetzt gehts zum FC Sion, dem ein Horrorszenario droht.

1/6 Zum 3:0 von Abels gibt Amir Abrashi den Assist. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts GC besiegt Yverdon 5:0 und muss nun ins Wallis zum FC Sion

Trainer Oral warnt vor Überbewertung des Sieges trotz Erleichterung

GC überholt Yverdon und Winterthur, steht nun auf Nicht-Abstiegsplatz

Alain Kunz Reporter Fussball

«Gross!» GC-Trainer Tomas Oral braucht nur ein Wort, um zu beschreiben, wie die Drucksituation für GC vor dem Spiel gegen Yverdon gewesen sei. Manchmal braucht es auch nicht mehr. Ein Wort. Eine kurze Pause danach. Gross. Punkt. Es hat Bedeutung von riesig. Von überwältigend. Von gewaltig. Und so weiter und so fort.

Doch GC hält diesem Druck stand. Denn bei einer Niederlage gegen die Waadtländer wären die Hoppers mit einem Bein in der Challenge League oder zumindest in der Barrage gestanden. Doch mit diesem 5:0 überholt man auf einen Schlag Yverdon und Winterthur und steht auf einem Nichtabstiegs- und Nicht-Barrage-Platz. Schön und gut. Aber gewonnen ist noch nichts.

«Wir haben diesen Sieg unter allen Umständen gebraucht, klar», sagt Oral. «Aber wir dürfen ihm auch nicht zu viel Bedeutung beimessen und ihn nicht überbewerten. Das Spiel war kurios. Um zwölf Uhr beginnt schon die Vorbereitung auf das Spiel am Samstag in Sion.»

GC-Abrashi: «Wir gehen nach Sion, um zu gewinnen»

Für die Hoppers ist nach diesem Befreiungsschlag alles möglich. Noch ein Sieg – und der direkte Abstieg ist kein Thema mehr. Theoretisch zwar wegen des Torverhältnisses noch möglich, aber GC ist da um Längen besser als die Konkurrenz aus Winterthur und Yverdon.

«Wir gehen denn auch nach Sion, um zu siegen», sagt Leithammel Amir Abrashi. «Aber es wird sehr schwierig. Auch wenn wir dort schon in Unterzahl gewonnen haben.»

Stimmt. Das war zum Rückrundenbeginn. Es war die Niederlage, die Sion in die Negativspirale des Jahres 2025 riss. Und GC nicht genügend beflügelte, um dem Abstiegsstrudel zu entkommen. Aber vor allem war es ein Spiel, in dem Sion 3:0 hätte führen müssen, bevor GC das erste Mal vor das Walliser Tor kam. Ein Dusel-Sieg sondergleichen.

GC kann mit Sieg im Tourbillon alles drehen ...

Abrashi selbst ist einfach erleichtert: «Wir hatten das Messer am Hals. Weshalb ein Sieg Pflicht war, wenn wir oben bleiben wollen. Es war eine grosse Erleichterung. Enorm, enorm wichtig. Aber wir dürfen bereits nicht mehr daran denken. In drei Tagen gehts weiter.»

Und ja, es mag zwar erstaunlich klingen, wenn man die Tabelle der letzten Vier anschaut. Denn da schaut für die Walliser bei zwei ausstehenden Spielen alles safe aus: Sion 41. GC 36. Winterthur 36. Yverdon 35.

Ein Sieg von GC im Tourbillon vorausgesetzt, und ein Dreier von Winterthur gegen Yverdon – dann überholt der FCW bei einem weiteren Sieg in der proppenvollen und durchdrehenden Schützenwiese gegen Sion die Walliser auf den letzten Metern. Siegt dann GC zu Hause gegen das ambitionslose St. Gallen – zieht der Rekordmeister ebenfalls an Sion vorbei. Dann sieht die Tabelle plötzlich so aus:

GC 42. Winterthur 42. Sion 41.

Irres Saisonfinale am Super-League-Schwanz

Und die Walliser spielen die Barrage. Es ist das Horrorszenario für Christian Constantin und Co. – aber nicht einmal wirklich unrealistisch. Das Meisterschaftsfinale am Tabellenende ist völlig irre!

3:06 GC – Yverdon 5:0: Kittel-Traumtor verzückt die Fans im Letzigrund