Mit Alessandro Vogt bekommt nur ein Super-League-Profi am Wochenende die Blick-Note 6. Ist er auch dein Spieler der Runde? Mach mit bei der Umfrage.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Am Wochenende hat sich vor allem ein Super-League-Star in die Schlagzeilen gespielt: Alessandro Vogt. Der Stürmer des FC St. Gallen beendet seine acht Spiele währende Torflaute mit einem Doppelpack gegen den FCL – inklusive Traumtor. Von Blick erhält Vogt als Einziger der ganzen Liga die Note 6.

4:17 Rote Karte bringt die Wende: Espen verspielen sicheren Sieg in zehn Minuten

Ist der 20-Jährige auch für dich der beste Spieler der Runde? Oder siehst du einen anderen Super-League-Profi vorne?

