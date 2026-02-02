Cédric HeebRedaktor Sport
Am Wochenende hat sich vor allem ein Super-League-Star in die Schlagzeilen gespielt: Alessandro Vogt. Der Stürmer des FC St. Gallen beendet seine acht Spiele währende Torflaute mit einem Doppelpack gegen den FCL – inklusive Traumtor. Von Blick erhält Vogt als Einziger der ganzen Liga die Note 6.
4:17
Rote Karte bringt die Wende:Espen verspielen sicheren Sieg in zehn Minuten
Ist der 20-Jährige auch für dich der beste Spieler der Runde? Oder siehst du einen anderen Super-League-Profi vorne?
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
22
22
49
2
FC Lugano
22
11
40
3
FC St. Gallen
21
14
38
4
FC Basel
22
8
36
5
FC Sion
22
6
33
6
BSC Young Boys
22
-2
32
7
FC Lausanne-Sport
22
2
28
8
Servette FC
22
-5
25
9
FC Zürich
22
-11
25
10
FC Luzern
22
-3
23
11
Grasshopper Club Zürich
22
-11
19
12
FC Winterthur
21
-31
13
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde