Jetzt abstimmen
Wer ist dein Super-League-Spieler der Runde?

Mit Alessandro Vogt bekommt nur ein Super-League-Profi am Wochenende die Blick-Note 6. Ist er auch dein Spieler der Runde? Mach mit bei der Umfrage.
Publiziert: vor 50 Minuten
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
Kommentieren
St. Gallens Stürmer Alessandro Vogt (2.v.l.) erzielt gegen den FCL einen sehenswerten Doppelpack.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Am Wochenende hat sich vor allem ein Super-League-Star in die Schlagzeilen gespielt: Alessandro Vogt. Der Stürmer des FC St. Gallen beendet seine acht Spiele währende Torflaute mit einem Doppelpack gegen den FCL – inklusive Traumtor. Von Blick erhält Vogt als Einziger der ganzen Liga die Note 6.

Espen verspielen sicheren Sieg in zehn Minuten
4:17
Rote Karte bringt die Wende:Espen verspielen sicheren Sieg in zehn Minuten

Ist der 20-Jährige auch für dich der beste Spieler der Runde? Oder siehst du einen anderen Super-League-Profi vorne?

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
22
22
49
2
FC Lugano
FC Lugano
22
11
40
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
21
14
38
4
FC Basel
FC Basel
22
8
36
5
FC Sion
FC Sion
22
6
33
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
22
-2
32
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
22
2
28
8
Servette FC
Servette FC
22
-5
25
9
FC Zürich
FC Zürich
22
-11
25
10
FC Luzern
FC Luzern
22
-3
23
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
22
-11
19
12
FC Winterthur
FC Winterthur
21
-31
13
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
