Pascal Keusch Redaktor Sport

Am Freitag gehts endlich wieder los – die Super-League-Saison 2025/26 startet. Passend zum Auftakt wollen wir von euch wissen: Welches Team hat das schönste Trikot der neuen Spielzeit? Stimmt jetzt ab!

Basel

Streifen statt Flammen: Nach dem Flammen-Trikot von letzter Saison setzt der Doublesieger dieses Jahr auf Streifen, die den Rhein zelebrieren sollen.

GC

Das Heimtrikot von GC ähnelt stark dem aus der letzten Saison – und jenen Leibchen der letzten Jahrzehnte. Bei den Hoppers bleibt man sich treu und verändert nur Details.

Lausanne

Neuer Ausrüster, neues Trikot – Lausanne setzt auf ein klassisches Design mit Kragen und dem gewohnt dunkelblauen Brustring. Wie gefällts dir?

Lugano

Lugano spielt auch in der neuen Saison wieder in Schwarz-Weiss. Jedoch sind beim Heimtrikot dieses Jahr nur die Ärmel weiss, der Rest des Shirts ist in Schwarz gehalten.

Luzern

Das Leibchen der Luzerner erscheint in den Blautönen «vom Vierwaldstädtersee», schreibt der Klub. Wie in den letzten 14 Jahren prangt der prominente Sponsor «Otto's» mittig auf dem Trikot.

Servette

Servette zeigt sich im neuen Dunkelrot: Die gelben Adidas-Streifen und das klassische Klublogo feiern ihr Comeback.

Sion

Das neue Trikot der Walliser erstrahlt im klassischen Rot und wird mit dünnen weissen Streifen und Kragen ergänzt. Liess sich Sion hier etwa von Liverpool inspirieren?

St. Gallen

Das neue Dress der Ostschweizer ist klassisch grün. Im unteren Teil wurde ein Emblem eingearbeitet, dass die regionalen Wahrzeichen wie den Säntis oder den Bodensee vereinen soll.

Thun

Der FC Thun stellt sein Shirt für die neue Spielzeit mit einem ziemlich ausgefallenen Video mit Captain Leonardo Bertone vor. Das Trikot selbst kommt in schlichtem, typischen Rot daher.

Winterthur

Nach dem weiss-rot gestreiften Look der letzten Saison setzt Winterthur diesmal auf ein überwiegend rotes Trikot. Auf den Ärmeln sind in rot-weissem Muster verschiedene Sujets zu sehen, die mit dem FCW oder der Schützenwiese zusammenhängen.

YB

Das neue Heimtrikot der Berner ist ganz klassisch in den Vereinsfarben Gelb-Schwarz gehalten, ganz nach dem Motto: «Für üsi Stadt. Für üsi Farbä.»

FCZ

Das Heimtrikot des FCZ kommt wie üblich in Weiss daher, die Ärmel sind dunkelblau gehalten. Details erscheinen in Gold. Das Muster am Kragen und an den Ärmeln seien von den Wellen der Limmat inspiriert.