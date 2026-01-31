Die News der Woche
Vergangene Woche verkündete der FCZ, dass mit Roberto Donadoni (61) und Roberto Di Matteo (55) zwei Fussball-Legenden den Klub als Teil des neu gegründeten sechsköpfigen Beirats unterstützen werden.
Der dreifache Champions-League-Sieger Donadoni, der auch Trainer beim italienischen Zweitligisten Spezia Calcio ist, hat sich erstmalig zu seinem Engagement beim FCZ geäussert: «Ein Freund, der wenig von Fussball versteht, hat mich um meine Hilfe gebeten», sagt er lachend an einer Pressekonferenz in Italien. Ob er damit das neue FCZ-Verwaltungsratsmitglied Claudio Cisullo (61) meint?
Donadoni fügt an: «Ich helfe ihm rein aus Freundschaft. Es ist eine kleine Sache und ich habe nicht wirklich eine Rolle, ausser Ratschläge zu geben. Das musste ich bisher aber noch gar nicht tun.»
Die grosse Frage
Holt der FCZ noch einen Innenverteidiger? «Ja, wir sind weiterhin auf der Suche», sagt Trainer Dennis Hediger (39) an der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen YB. «Wir wollen Erfahrung, Leadership und jemanden, der fussballerisch ein Level höher ist», erklärt er das Anforderungsprofil.
Dabei sei er als Trainer in engem Austausch mit dem Scouting, dem technischen Direktor und dem Präsidenten. «Transparenz ist mir da sehr wichtig», sagt Hediger.
Gesagt ist gesagt
«Wir haben die Leistungen nüchtern analysiert. Yanick ist aktuell nicht in bester Form. Dort wollen wir ihn wieder hinbringen, und eine Schlussfolgerung ist auch, dass Silas Huber am Sonntag spielen wird», sagt Dennis Hediger zur Degradierung von Captain und Urgestein Yanick Brecher (32). Mehr zum Goalie-Knall gibts hier.
Mögliche Aufstellung
Huber; Kamberi, Sauter, Vujevic; Kablan, Reichmuth, Tsawa, Volken; Krasniqi, Emmanuel; Kény
Wer fehlt?
Damien Odera, Matthias Phaëton (gesperrt). Juan José Perea, Jill Stiel (verletzt). Ilan Sauter (fraglich).
Bitter: Aufgrund von Problemen an der Hüfte fällt Youngster Jill Stiel (17) aus. Der Teenie überzeugte bei seinem Super-League-Debüt vergangene Woche gegen Basel. Während noch keine Diagnose vorliegt, habe es aber «nicht nach einer grossen Geschichte ausgesehen», gibt Hediger Entwarnung.
Hast du gewusst, ...
... dass der FCZ seit 14 Super-League-Auswärtsspielen nicht mehr zu Null gespielt hat – die längste laufende Serie der Liga. Ob die neue Nummer 1 Silas Huber (20) daran etwas ändern kann?
Aufgepasst auf
Silas Huber! Endlich bekommt der 20-Jährige seine Chance und kommt in Bern zum Super-League-Debüt. Der Stammgoalie der U21-Nati gilt als Toptalent.
Die Klassenbesten
Blick-Notenschnitt nach 21 Runden:
1. N. Di Giusto 5,0 (erst 1 Bewertung)
2. Bangoura 4,5
3. Vujevic 4,1
Hier gehts zu allen Zürcher Noten.
Der Schiedsrichter
Urs Schnyder.
Der Gegner
YB hat keine einfache Woche hinter sich. Am Sonntag unterlag man Leader Thun im Derby mit 1:4, am Donnerstag folgte in der Europa League die Pleite gegen Stuttgart. Gegen den FCZ soll die Befreiung gelingen. Hier erscheint das YB-Inside.
Runde
Sa., Winterthur – Lausanne, 18 Uhr
Sa., Servette – Sion, 18 Uhr
Sa., GC – Lugano, 20.30 Uhr
So., Luzern – St. Gallen, 14 Uhr
So., Basel – Thun, 16.30 Uhr
So., YB – FCZ, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
21
21
46
2
FC Lugano
21
11
39
3
FC St. Gallen
20
14
37
4
FC Basel
21
9
36
5
FC Sion
21
6
32
6
BSC Young Boys
21
-5
29
7
FC Lausanne-Sport
21
3
28
8
FC Zürich
21
-8
25
9
Servette FC
21
-5
24
10
FC Luzern
21
-3
22
11
Grasshopper Club Zürich
21
-11
18
12
FC Winterthur
20
-32
10