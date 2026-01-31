Der FCZ wechselt den Torhüter und ist weiter auf der Suche nach einem Innenverteidiger. Derweil witzelt Legende Roberto Donadoni über sein Engagement bei den Zürchern. Hier kommt das Inside vor der 22. Runde.

Die News der Woche

Vergangene Woche verkündete der FCZ, dass mit Roberto Donadoni (61) und Roberto Di Matteo (55) zwei Fussball-Legenden den Klub als Teil des neu gegründeten sechsköpfigen Beirats unterstützen werden.

Der dreifache Champions-League-Sieger Donadoni, der auch Trainer beim italienischen Zweitligisten Spezia Calcio ist, hat sich erstmalig zu seinem Engagement beim FCZ geäussert: «Ein Freund, der wenig von Fussball versteht, hat mich um meine Hilfe gebeten», sagt er lachend an einer Pressekonferenz in Italien. Ob er damit das neue FCZ-Verwaltungsratsmitglied Claudio Cisullo (61) meint?

Donadoni fügt an: «Ich helfe ihm rein aus Freundschaft. Es ist eine kleine Sache und ich habe nicht wirklich eine Rolle, ausser Ratschläge zu geben. Das musste ich bisher aber noch gar nicht tun.»

Die grosse Frage

Holt der FCZ noch einen Innenverteidiger? «Ja, wir sind weiterhin auf der Suche», sagt Trainer Dennis Hediger (39) an der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen YB. «Wir wollen Erfahrung, Leadership und jemanden, der fussballerisch ein Level höher ist», erklärt er das Anforderungsprofil.

Dabei sei er als Trainer in engem Austausch mit dem Scouting, dem technischen Direktor und dem Präsidenten. «Transparenz ist mir da sehr wichtig», sagt Hediger.

Gesagt ist gesagt

«Wir haben die Leistungen nüchtern analysiert. Yanick ist aktuell nicht in bester Form. Dort wollen wir ihn wieder hinbringen, und eine Schlussfolgerung ist auch, dass Silas Huber am Sonntag spielen wird», sagt Dennis Hediger zur Degradierung von Captain und Urgestein Yanick Brecher (32). Mehr zum Goalie-Knall gibts hier.

Mögliche Aufstellung

Huber; Kamberi, Sauter, Vujevic; Kablan, Reichmuth, Tsawa, Volken; Krasniqi, Emmanuel; Kény

Wer fehlt?

Damien Odera, Matthias Phaëton (gesperrt). Juan José Perea, Jill Stiel (verletzt). Ilan Sauter (fraglich).

Bitter: Aufgrund von Problemen an der Hüfte fällt Youngster Jill Stiel (17) aus. Der Teenie überzeugte bei seinem Super-League-Debüt vergangene Woche gegen Basel. Während noch keine Diagnose vorliegt, habe es aber «nicht nach einer grossen Geschichte ausgesehen», gibt Hediger Entwarnung.

Hast du gewusst, ...

... dass der FCZ seit 14 Super-League-Auswärtsspielen nicht mehr zu Null gespielt hat – die längste laufende Serie der Liga. Ob die neue Nummer 1 Silas Huber (20) daran etwas ändern kann?

Aufgepasst auf

Silas Huber! Endlich bekommt der 20-Jährige seine Chance und kommt in Bern zum Super-League-Debüt. Der Stammgoalie der U21-Nati gilt als Toptalent.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 21 Runden:

1. N. Di Giusto 5,0 (erst 1 Bewertung)

2. Bangoura 4,5

3. Vujevic 4,1

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder.

Der Gegner

YB hat keine einfache Woche hinter sich. Am Sonntag unterlag man Leader Thun im Derby mit 1:4, am Donnerstag folgte in der Europa League die Pleite gegen Stuttgart. Gegen den FCZ soll die Befreiung gelingen. Hier erscheint das YB-Inside.

