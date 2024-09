1/8 In den letzten Tagen wurde im Stade de Genève sogar mit grüner Farbe gearbeitet.

Das Platzwart-Team des Stade de Genève hat in den vergangenen Tagen nichts unversucht gelassen. Damit sich der Genfer Unterlage für den ausverkauften Nations-League-Knüller gegen Europameister Spanien in einem einigermassen vernünftigen Zustand präsentiert, sind sogar Rasen und Boden grün eingefärbt worden.

Viel geholfen hat es offenbar nicht. «Der Platz ist in einem sehr schlechten Zustand», bilanziert Spaniens Trainer Luis de la Fuente am Samstag. «Aber so ist die Situation nun halt einmal.» Dabei hätte Pierre Yves Bovigny, Rasenspezialist beim SFV und der SFL, diese nur allzu gern verbessert. Doch in Genf haben die Verantwortlichen seit Wochen mit einem tückischen Rasenpilz zu kämpfen. «In Frankreich, Deutschland, Italien – überall gibt es aktuell Probleme», sagt Bovigny.

Kein Training vor Chelsea-Spiel

Der Pilzbefall hat vorletzte Woche bereits vor dem Playoff-Rückspiel der Conference League zwischen Servette und Chelsea zu Problemen geführt. Beide Teams konnten ihre Abschlusstrainings nicht im Stadion durchführen. Seither hat man intensiv daran gearbeitet, den Rasen zu verbessern.

Allerdings nur mit geringem Erfolg. «Für die Nati ist es wichtig, dass der Rasen nicht gefährlich ist, dass er keine zusätzlichen Schmerzen oder Ermüdungen verursacht», sagt Rasenspezialist Bovigny. Immerhin sei das gewährleistet.

Immer wieder Probleme bei Nati-Spielen

Das Stade de Genève ist bekannt für seinen schon fast historisch schlechten Rasen. «Servette-Rasen ist schlammig und stinkt nach Nati-Spiel», titelte Blick im Oktober 2019 nach dem Schweizer 2:0-Erfolg in der EM-Quali gegen Irland. Verantwortlich dafür war der Umstand, dass der Rasen in Genf direkt auf einer Sandschicht verlegt ist und dadurch kontinuierlich abstirbt.

Im Herbst 2021 sorgte der Platz rund um das WM-Quali-Spiel gegen Nordirland erneut für Negativschlagzeilen. Dieses Mal war das im Sommer neu verlegte Grün nach wie vor nicht richtig festgewachsen. Von Blick gab es dafür die inoffizielle Auszeichnung zum schlechtesten Rasen der Super League.

