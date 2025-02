Winterthur-Profi Fabian Frei hängt im Sommer seine Fussballschuhe an den Nagel. Der FCB-Rekordspieler verlässt nach über 460 Super-League-Spielen die grosse Bühne.

Winti-Profi Fabian Frei kündigt seinen Rücktritt an

Winti-Profi Fabian Frei kündigt seinen Rücktritt an

1/7 Fabian Frei tritt kommenden Sommer zurück. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Björn Lindroos Redaktor Sport

Fabian Frei (36) hat genug. Der Routinier vom FC Winterthur kündigt am Dienstagnachmittag per Instagram seinen Rücktritt vom Profifussball an.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Ich bin sehr stolz, auf alles, was ich erreicht und erlebt habe, und dass ich dabei immer ich selbst geblieben bin. Wenn ich zurückschaue, gibt es aber nur wenige Entscheidungen, die ich bereut habe», so Frei. Bald sei aber die Zeit da, dem Fussball Tschüss zu sagen. «Es war eine unglaublich tolle Zeit und hat meine Träume, die ich als kleiner Junge hatte, übertroffen!»

Abschliessend bedankt sich Frei bei den fünf Klubs, bei denen er in seiner Karriere auflaufen durfte: Jugendverein Frauenfeld, St. Gallen, Winterthur, Bundesligist Mainz und dem FC Basel.

FCB-Rekordspieler

Bei den Bebbi ist Fabian Frei schon jetzt eine Legende. Der Ostschweizer ist mit 543 absolvierten Spielen FCB-Rekordspieler, er wurde mit den Baslern fünfmal Schweizer Meister und gewann dreimal den Cup. Der Klub reagiert mit einem Video und Social-Media-Post auf den Rücktritt: «Der FCB wünscht Fabian Frei einen schönen Abschluss seiner Profikarriere und auch für die Zeit danach beruflich sowie privat alles Gute.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Von 2015 bis 2018 trug Frei 62 Mal das Trikot des FSV Mainz in der Bundesliga, ehe er nach Basel zurückkehrte. Im Sommer 2024 wechselte er für seine letzte Saison zum FC Winterthur.

Er bleibt im Fussballgeschäft

Für die Schweizer Nati absolvierte der Mittelfeldspieler 24 Länderspiele, wobei er unter anderem an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar und der Europameisterschaft 2016 in Frankreich zum Einsatz kam.

Wie es nach seinem Karriereende weitergeht, ist derzeit noch nicht bekannt. Doch Frei scheint seine Zukunft im Fussballgeschäft zu sehen: «Ab dem Sommer beginnt ein neuer Abschnitt meines Lebens. Dem Fussball kann und will ich natürlich nicht komplett den Rücken zukehren», so der 36-Jährige in seinem Post.

0:42 Frei mit emotionalem Abschied: «Zeit hier beim FCB ist am heutigen Tag vorbei für mich»