Im Hockey und Fussball
Servette-Boss Fischer tritt ab

Didier Fischer hört als Präsident der Genfer Sportstiftung 1890 auf. Der Nachfolger steht schon fest.
Publiziert: vor 5 Minuten
Eine grosse Figur im Genfer Sport hört auf: Didier Fischer.
Foto: keystone-sda.ch

Mister Servette tritt ab: Didier Fischer (66) gibt sein Amt als Präsident der Stiftung 1890 ab. Damit verlässt er jene Körperschaft, zu der sowohl die Fussball- als auch die Hockey-Abteilung von Servette gehören. Sein Nachfolger ist mit Banker Grégoire Pictet (43) bereits bekannt. 

Fischer war 2015 an der Gründung der Stiftung 1890 beteiligt. Diese Struktur bot den Fussballern 2015 die Chance für einen Neuanfang. Gleiches passierte drei Jahre später im Eishockey. In der Ära Fischer konnte im Fussball ein Cupsieg (2024) und im Eishockey ein Meistertitel (2023) gefeiert werden. 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
14
11
31
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
14
12
27
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
14
7
25
4
FC Basel
FC Basel
14
6
23
5
FC Lugano
FC Lugano
14
-1
22
6
FC Sion
FC Sion
14
3
20
7
FC Luzern
FC Luzern
14
4
18
8
FC Zürich
FC Zürich
14
-6
17
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
14
3
16
10
Servette FC
Servette FC
14
-5
15
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
14
-9
14
12
FC Winterthur
FC Winterthur
14
-25
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
