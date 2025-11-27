Servette-Boss Fischer tritt ab

Mister Servette tritt ab: Didier Fischer (66) gibt sein Amt als Präsident der Stiftung 1890 ab. Damit verlässt er jene Körperschaft, zu der sowohl die Fussball- als auch die Hockey-Abteilung von Servette gehören. Sein Nachfolger ist mit Banker Grégoire Pictet (43) bereits bekannt.
Fischer war 2015 an der Gründung der Stiftung 1890 beteiligt. Diese Struktur bot den Fussballern 2015 die Chance für einen Neuanfang. Gleiches passierte drei Jahre später im Eishockey. In der Ära Fischer konnte im Fussball ein Cupsieg (2024) und im Eishockey ein Meistertitel (2023) gefeiert werden.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
14
11
31
2
14
12
27
3
14
7
25
4
14
6
23
5
14
-1
22
6
14
3
20
7
14
4
18
8
14
-6
17
9
14
3
16
10
14
-5
15
11
14
-9
14
12
14
-25
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde