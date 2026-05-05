DE
FR
Abonnieren

Ihr habt gewählt!
Kololli ist der Spieler der 35. Super-League-Runde

50 Prozent aller Stimmen gehen an Sions Offensivspieler, der mit einem Tor und einer Vorlage gegen St. Gallen brilliert hat. Benjamin Kololli ist euer Spieler der Woche.
Publiziert: 08:04 Uhr
Kommentieren
1/2
Benjamin Kololli ist der Spieler der 35. Super-League-Runde.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Benjamin Kololli glänzt beim 3:0 von Sion gegen St. Gallen
  • 50 Prozent der Leser wählen ihn zum Spieler der Woche
  • Metinho wird Zweiter, Vasovic Dritter
Petar_Djordjevic_Praktikant Sportdesk_Ringier_1-Bearbeitet.jpg
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Bei Sions 3:0-Sieg gegen St. Gallen überflügelt Benjamin Kololli (33) alle. Ein Tor erzielt er sehenswert mit der Hacke, einen weiteren Treffer bereitet er zudem vor. Nebenbei verhilft der Sion-Akteur Thun indirekt zum Meistertitel. Und so wird Kololli von den Blick-Lesern zum Spieler der Woche gewählt. 

Der Offensivspieler bekommt genau die Hälfte aller Stimmen – er gewinnt vor Basels Metinho (28 Prozent), der gegen Thun ein Traumtor erzielte. Auf den dritten Platz (20 Prozent) schafft es das Luzerner Jungtalent Andrej Vasovic mit einem schönen Doppelpack gegen Lausanne. 

Das Voting wurde von Blick am Montagmorgen (11.25 Uhr) lanciert und am Dienstag (07.47 Uhr) ausgewertet.

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
35
35
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
35
22
63
3
FC Lugano
FC Lugano
35
14
63
4
FC Sion
FC Sion
35
21
58
5
FC Basel
FC Basel
35
6
56
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
35
3
48
Champions League-Qualifikation
Conference League Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
35
6
46
2
Servette FC
Servette FC
35
4
46
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zürich
FC Zürich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
35
-28
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
35
-53
20
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
FC Winterthur
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Zürich
FC Zürich
FC Lugano
FC Lugano
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
Servette FC
Servette FC
FC Basel
FC Basel
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Meistgelesen
    Meistgelesen
      In diesem Artikel erwähnt
      FC Thun
      FC Thun
      FC Winterthur
      FC Winterthur
      Grasshopper Club Zürich
      Grasshopper Club Zürich
      FC Sion
      FC Sion
      FC St. Gallen
      FC St. Gallen
      FC Lausanne-Sport
      FC Lausanne-Sport
      FC Zürich
      FC Zürich
      FC Lugano
      FC Lugano
      FC Luzern
      FC Luzern
      BSC Young Boys
      BSC Young Boys
      Servette FC
      Servette FC
      FC Basel
      FC Basel
      Super League
      Super League