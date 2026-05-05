Benjamin Kololli ist der Spieler der 35. Super-League-Runde.

Darum gehts
- Benjamin Kololli glänzt beim 3:0 von Sion gegen St. Gallen
- 50 Prozent der Leser wählen ihn zum Spieler der Woche
- Metinho wird Zweiter, Vasovic Dritter
Bei Sions 3:0-Sieg gegen St. Gallen überflügelt Benjamin Kololli (33) alle. Ein Tor erzielt er sehenswert mit der Hacke, einen weiteren Treffer bereitet er zudem vor. Nebenbei verhilft der Sion-Akteur Thun indirekt zum Meistertitel. Und so wird Kololli von den Blick-Lesern zum Spieler der Woche gewählt.
Der Offensivspieler bekommt genau die Hälfte aller Stimmen – er gewinnt vor Basels Metinho (28 Prozent), der gegen Thun ein Traumtor erzielte. Auf den dritten Platz (20 Prozent) schafft es das Luzerner Jungtalent Andrej Vasovic mit einem schönen Doppelpack gegen Lausanne.
Das Voting wurde von Blick am Montagmorgen (11.25 Uhr) lanciert und am Dienstag (07.47 Uhr) ausgewertet.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
35
35
74
2
FC St. Gallen
35
22
63
3
FC Lugano
35
14
63
4
FC Sion
35
21
58
5
FC Basel
35
6
56
6
BSC Young Boys
35
3
48
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
35
6
46
2
Servette FC
35
4
46
3
FC Lausanne-Sport
35
-9
42
4
FC Zürich
35
-21
35
5
Grasshopper Club Zürich
35
-28
27
6
FC Winterthur
35
-53
20