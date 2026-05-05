Benjamin Kololli ist der Spieler der 35. Super-League-Runde.

50 Prozent aller Stimmen gehen an Sions Offensivspieler, der mit einem Tor und einer Vorlage gegen St. Gallen brilliert hat. Benjamin Kololli ist euer Spieler der Woche.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Benjamin Kololli glänzt beim 3:0 von Sion gegen St. Gallen

50 Prozent der Leser wählen ihn zum Spieler der Woche

Metinho wird Zweiter, Vasovic Dritter

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Bei Sions 3:0-Sieg gegen St. Gallen überflügelt Benjamin Kololli (33) alle. Ein Tor erzielt er sehenswert mit der Hacke, einen weiteren Treffer bereitet er zudem vor. Nebenbei verhilft der Sion-Akteur Thun indirekt zum Meistertitel. Und so wird Kololli von den Blick-Lesern zum Spieler der Woche gewählt.

Der Offensivspieler bekommt genau die Hälfte aller Stimmen – er gewinnt vor Basels Metinho (28 Prozent), der gegen Thun ein Traumtor erzielte. Auf den dritten Platz (20 Prozent) schafft es das Luzerner Jungtalent Andrej Vasovic mit einem schönen Doppelpack gegen Lausanne.

Das Voting wurde von Blick am Montagmorgen (11.25 Uhr) lanciert und am Dienstag (07.47 Uhr) ausgewertet.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen