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GC-Köhler sucht Ostereier und vergisst dabei Nivokazi
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Das ist der Super-League-Spieler der 32. Runde

Er war Sions Dreh- und Angelpunkt während der GC-Demütigung im Letzigrund. Ali Kabacalman ist der Spieler der 32. Super-League-Runde.
Publiziert: vor 51 Minuten
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Die Blick-Leser wählen Ali Kabacalman zum Spieler der 32. Super-League-Runde.
Foto: Pius Koller
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Ali Kabacalman (30) hielt bei der GC-Demütigung im Letzigrund die Zügel in der Hand und wurde dafür von Blick zum besten Spieler der Partie gekürt. Auch die Blick-Leser sind vom Walliser überzeugt und wählen den 30-Jährigen zum Spieler der 32. Super-League-Runde. 

Kabacalman ist Sions Dreh- und Angelpunkt und schlägt die meisten Pässe aller Akteure auf dem Platz. 79 Mal kommen seine Zuspiele an den Mann. Die herausragende Leistung krönt der Mittelfeldspieler mit einem Tor vom Elfmeterpunkt. 

Für Kabacalman, der bisher alle Partien von Beginn an auf dem Platz steht, ist es der dritte Treffer in der laufenden Saison. 

Das Voting wurde von Blick am Dienstagmorgen (9.11 Uhr) lanciert und am gleichen Tag (17.41 Uhr) ausgewertet.

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Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
32
36
71
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
32
24
59
3
FC Lugano
FC Lugano
32
11
54
4
FC Basel
FC Basel
32
8
53
5
FC Sion
FC Sion
32
13
49
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
32
5
47
7
FC Luzern
FC Luzern
32
3
39
8
Servette FC
Servette FC
32
0
39
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
32
-7
39
10
FC Zürich
FC Zürich
32
-17
34
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
32
-27
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
32
-49
19
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Thun
FC Thun
FC Winterthur
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Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Lausanne-Sport
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FC Zürich
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FC Lugano
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FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
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Servette FC
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FC Basel
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        FC Zürich
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        FC Lugano
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        FC Luzern
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        BSC Young Boys
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        Servette FC
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        FC Basel
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