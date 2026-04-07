Das ist der Super-League-Spieler der 32. Runde

Er war Sions Dreh- und Angelpunkt während der GC-Demütigung im Letzigrund. Ali Kabacalman ist der Spieler der 32. Super-League-Runde.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Ali Kabacalman (30) hielt bei der GC-Demütigung im Letzigrund die Zügel in der Hand und wurde dafür von Blick zum besten Spieler der Partie gekürt. Auch die Blick-Leser sind vom Walliser überzeugt und wählen den 30-Jährigen zum Spieler der 32. Super-League-Runde.

Kabacalman ist Sions Dreh- und Angelpunkt und schlägt die meisten Pässe aller Akteure auf dem Platz. 79 Mal kommen seine Zuspiele an den Mann. Die herausragende Leistung krönt der Mittelfeldspieler mit einem Tor vom Elfmeterpunkt.

Für Kabacalman, der bisher alle Partien von Beginn an auf dem Platz steht, ist es der dritte Treffer in der laufenden Saison.

Das Voting wurde von Blick am Dienstagmorgen (9.11 Uhr) lanciert und am gleichen Tag (17.41 Uhr) ausgewertet.

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