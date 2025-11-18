Braucht der FCZ einen neuen Coach? Hier gibts die Auflösung

Soll der FCZ einen neuen Trainer suchen? Diese Frage stellte Blick den Userinnen und User. Hier gibts die Auflösung der Umfrage.

Dennis Hediger wird bis Ende Jahr Cheftrainer beim FC Zürich sein. Foto: Pius Koller

Marco Mäder Stellvertretender Leiter Sport-Desk

Die News kam am letzten Samstag: Dennis Hediger (39) bleibt Cheftrainer beim FC Zürich – zumindest bis Weihnachten. «Der FC Zürich will sich genügend Zeit verschaffen, die Wahl des neuen Cheftrainers sorgfältig und ohne Zeitdruck vorbereiten zu können», hiess es in einer Mitteilung. Der richtige Schritt? Blick hat bei den Fans nachgefragt. «Braucht der FCZ einen neuen Trainer?», lautete die Frage. Fast 9000 Userinnen und User haben inzwischen ihre Stimmen abgegeben.

Das Resultat? 43 Prozent der Umfrage-Teilnehmer wollen Hediger eine Chance geben. «Nein, Dennis Hediger macht seine Aufgabe gut», wählten fast 3900 Fans an.

Ein Drittel der Teilnehmenden hingegen will einen neuen FCZ-Coach. «Ja, ein erfahrener Trainer ist dringend nötig», klickten rund 3000 Personen an.

Und dann sind da noch die Pessimisten: «Ein grosser Name lässt sich ohnehin nicht finden», wählten fast 2000 Fans an – das entspricht 22 Prozent aller Teilnehmenden.

Klar ist: Am Sonntag in Sion (14 Uhr) wird Hediger an der FCZ-Linie stehen. Die Mission? Sieg Nummer sechs einfahren.

