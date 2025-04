Im hauseigenen Podcast kündigt FCB-Boss David Degen (40) an, dass er diese Saison den Titel gewinnen möchte. Das will auch sein Trainer Fabio Celestini (49) – ohne es aber so zu sagen.

1/6 David Degen will den ersten Basler Meistertitel seit 2017. Foto: TOTO MARTI

Darum gehts FCB-Boss David Degen will in dieser Saison Meister werden

Trainer Celestini spricht von einem Traum, den er verwirklichen möchte

Celestini hat einen Vertrag bis 2026 beim FCB

Lucas Werder Reporter Fussball

Na also! Das ist sie endlich, die erste Basler Titel-Ansage. In der Premierenfolge des hauseigenen Podcasts «Achtzädreyenünzig» stellt FCB-Boss David Degen (40) klar: «Ich will in dieser Saison Meister werden!»

Bislang hatte man beim Tabellenführer darauf verzichtet, das «M-Wort» in den Mund zu nehmen. Allen voran Fabio Celestini (49). Der FCB-Trainer hatte in den vergangenen Tagen immer wieder davon gesprochen, einen «Traum» zu haben, den er gerne Realität werden lassen möchte. «Am Ende wollen wir alle das Gleiche», sagt Celestini jetzt zur Aussage von Degen.

Doch warum verzichtet der Lausanner darauf, den Meistertitel offiziell als Ziel auszurufen? «Ich muss kohärent bleiben. Vor etwas mehr als einer Woche haben wir nach sechs Punkten aus sechs Spielen noch von einer Krise gesprochen. Dann kann ich jetzt nicht darüber reden, dass der Meistertitel das grosse Ziel ist», findet Celestini. Das ändere aber nichts daran, dass sich seine Spieler der grossen Chance bewusst seien. «Ich sehe es jeden Tag in ihren Gesichtern», glaubt der FCB-Trainer.

Was macht Celestini im Sommer?

Seine Meister-Ansage ist allerdings nicht die einzige bemerkenswerte Aussage, die Degen im FCB-Podcast tätigt. Der Verwaltungsratspräsident verrät auch, dass er nicht wisse, welche Pläne Celestini über den Sommer hinaus habe. «Ich habe einen Vertrag bis 2026 und hatte nie etwas anderes vor, als bis dahin beim FCB zu arbeiten», sagt dieser über seine Zukunft.

Doch hat sich diese Haltung in den vergangenen Wochen verändert, nachdem der FCB-Trainer in der Länderspielpause bei Degen und Sportchef Daniel Stucki (43) antraben musste? «Ich überlege nicht so weit. Ich lebe in der Gegenwart. Meine Arbeit gefällt mir aktuell», so Celestini.