Für GC geht es in die entscheidenden Wochen. Das Spiel gegen Yverdon am Samstag ist für die Hoppers der erste von sieben Finals im Kampf gegen den Abstieg.

Darum gehts GC startet entscheidende Wochen im Abstiegskampf mit Spiel gegen Yverdon

Trainer Oral sieht Sieg gegen Luzern als Motivation für kommende Herausforderungen

Mit dem Spiel gegen Yverdon am Samstag (18.00 Uhr) wird es für GC richtig ernst.

Nach der Auswärtspartie gegen die Waadtländer ist der Tabellenletzte aus Winterthur im Letzigrund zu Gast, danach folgen die fünf Spiele in der Relegation-Group. Sieben Begegnungen, die über die künftige Ligazugehörigkeit entscheiden.

Schlechte Bilanz gegen Kellerteams

Ein Problem: Gegen die Teams, die aktuell in der unteren Tabellenhälfte zu finden sind, sieht die Bilanz düster aus. Gegen Sion holten die Hoppers zwar sieben Punkte, gegen alle anderen sind sie noch sieglos. Zu diesem Problem und der Wichtigkeit der kommenden Wochen sowie einem möglichen Barrage-Heimspiel in Yverdon will GC-Trainer Thomas Oral (51) keine Auskunft geben: «Unser Fokus liegt nur auf dem Spiel gegen Yverdon.»

In dieses gehen die Zürcher mit Rückenwind. Den 3:1-Sieg gegen Luzern letzte Woche beschreibt Oral als «Balsam für die Seele». Gegen die Waadtländer dürften die Hoppers nun keinen Millimeter nachlassen. «Es wird ein heisser Tanz. Yverdon hat sich in der Winterpause sehr gut verstärkt und in den letzten Wochen auch immer gut performt.»

Fragezeichen um Abrashi

Nicht mittanzen darf Orals Sturmduo. Sowohl Bayern-Leihgabe Nestory Irankunda (19) als auch Top-Torschütze Adama Bojang (20) fehlen gelbgesperrt. Der Deutsche sieht in seinem Kader aber genügend Alternativen: «Wir haben in den letzten Wochen immer wieder ein paar Spieler ersetzen müssen. Young-Jun Lee (21) ist wieder zurück, Nikolas Muci (22) ist bereit. Wir werden im Training sehen, wo wir stehen und wie wir das Ganze angehen.»

Bereits in den letzten beiden Partien nicht auf dem Platz stand Captain Amir Abrashi (35). Zweimal sass der Mittelfeldspieler 90 Minuten auf der Bank. Laut Oral hatte das auch gesundheitliche Gründe. Immer wieder habe Abrashi leichte Verletzungsprobleme gehabt. «Deshalb hat er mal eine kleine Auszeit gebraucht.» Trotzdem ist er für den 51-Jährigen einer der wichtigsten Spieler im Kader. «Amir ist eine absolute Identifikationsfigur. Ich werde nie ganz auf ihn verzichten.»

Gut möglich, dass der GC-Captain zum Start des Abstiegs-Krimis wieder auf dem Platz stehen wird.

