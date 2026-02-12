DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
Zwei Zauberpässe von Daschner hebeln YB-Abwehr aus

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC. St.Gallen – BSC Young Boys (2:1).
Publiziert: vor 55 Minuten
Kommentieren
Die Highlights des 24. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen