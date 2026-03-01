DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
Winti bleibt nach VAR-Ärger auch in St. Gallen ohne Punkte

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC St. Gallen – FC Winterthur (2:1).
Publiziert: vor 21 Minuten
Kommentieren
Die Highlights des 27. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Winterthur
FC Winterthur
FC St. Gallen
FC St. Gallen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen