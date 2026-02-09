DE
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: Die Highlights der Partie Basel – Zürich (2:1)
Highlights im Video
Wieder in der Nachspielzeit – FCB-Salah versenkt den FCZ
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Basel – Zürich (2:1).
Publiziert: 00:21 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights des 23. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
3:37
Highlights im Video
GC-Ullmann kontert Sanches-Schlenzer mit Traumtor
2:46
Highlights im Video
Von Moos scheitert per Hacke an starkem Racioppi
3:11
Highlights im Video
Aiaiai, Mai – Winti nutzt Bock von Lugano-Verteidiger eiskalt
2:56
Vaduz – Étoile Carouge 3:3
Bossiwa versenkt die Kugel traumhaft in der weiten Ecke
Super League
FC Zürich
FC Basel
