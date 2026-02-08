Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
22
22
49
2
FC Lugano
23
11
41
3
FC St. Gallen
21
14
38
4
FC Basel
22
8
36
5
FC Sion
23
6
34
6
BSC Young Boys
23
-2
33
7
FC Lausanne-Sport
22
2
28
8
Servette FC
22
-5
25
9
FC Zürich
22
-11
25
10
FC Luzern
23
-3
24
11
Grasshopper Club Zürich
23
-11
20
12
FC Winterthur
22
-31
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde