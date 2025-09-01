DE
Highlights im Video
Servette schockt Luzern in der 89. Minute

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Servette – Luzern (2:2).
Publiziert: 00:10 Uhr
Die Highlights des 5. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
