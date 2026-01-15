DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
Servette-Youngster (18) fliegt mit billiger Flugeinlage vom Platz

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Servette Genf – Lausanne-Sport (0:1).
Publiziert: 00:00 Uhr
Kommentieren
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Servette FC
Servette FC
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen