DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
Kény versenkt GC herrlich per Schlenzer

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie GC – FCZ (1:2).
Publiziert: vor 12 Minuten
|
Aktualisiert: vor 11 Minuten
Kommentieren
Die Highlights des 26. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
FC Zürich
FC Zürich
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen