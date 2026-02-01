DE
Brack Super League
Super League: Die Highlights der Partie YB – Zürich (3:0)
Highlights im Video
Joker Fassnacht erlöst YB im Krisengipfel
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie BSC Young Boys – FC Zürich (3:0).
Publiziert: 01.02.2026 um vor 46 Minuten
Die Highlights des 22. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
3:36
Highlights im Video
Youngster Krasniqi verhindert GC-Niederlage spät
3:04
Highlights im Video
Lavanchy gleicht mit sehenswertem Volley aus
2:46
Highlights im Video
Abgefälschter Schuss wird zur Vorlage für Winti-Siegtor
3:46
Yverdon – Aarau 1:2
Derbaci schiesst Aarau in extremis zum Sieg
