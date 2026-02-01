DE
Super League: Highlights der Partie Winterthur – Lausanne (2:1)
Highlights im Video
Abgefälschter Schuss wird zur Vorlage für Winti-Siegtor
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Winterthur – Lausanne (2:1).
Publiziert: 00:05 Uhr
Die Highlights des 22. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
3:46
Yverdon – Aarau 1:2
Derbaci schiesst Aarau in extremis zum Sieg
