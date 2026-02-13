DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
Hitz-Flugeinlage wird zur Vorlage für Sion-Tor

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Sion – FC Basel (2:0).
Publiziert: vor 36 Minuten
Kommentieren
Die Highlights des 24. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Basel
FC Basel
FC Sion
FC Sion
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen