DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: Die Highlights der Partie FC Sion – FC Basel (2:0)
Highlights im Video
Hitz-Flugeinlage wird zur Vorlage für Sion-Tor
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Sion – FC Basel (2:0).
Publiziert: vor 36 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights des 24. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
3:03
Highlights im Video
Ball flippert durch Servette-Strafraum – Behrens trifft
4:08
Highlights im Video
Zwei Zauberpässe von Daschner hebeln YB-Abwehr aus
4:10
Highlights im Video
Kény verschiesst Penalty, trifft dann per Traumfreistoss
4:38
Highlights im Video
GC-Neuzugang Köhler unterläuft läppisches Eigentor
In diesem Artikel erwähnt
Super League
FC Basel
FC Sion
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen