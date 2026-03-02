DE
Super League: Die Highlights der Partie YB – Zürich (3:0)
Highlights im Video
FCZ-Kamberi sieht Rot – knifflige Entscheidung um Notbremse
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie BSC Young Boys – FC Zürich (3:0).
Publiziert: 00:00 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights des 27. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
3:39
Highlights im Video
Winti bleibt nach VAR-Ärger auch in St. Gallen ohne Punkte
3:02
Highlights im Video
Pfosten verhindert Sions Lucky Punch gegen Servette
3:05
Highlights im Video
Rastoder nutzt Luzerner Abwehr-Bock rotzfrech aus
4:51
Highlights im Video
Rappi führt 2:0 und kassiert dann vier Tore am Stück
