DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
Chaos in der Sion-Verteidigung – Mraz trifft eiskalt

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Sion – Servette (0:2).
Publiziert: 00:00 Uhr
|
Aktualisiert: 17.09.2025 um 22:57 Uhr
Teilen
Kommentieren
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
Servette FC
Servette FC
FC Sion
FC Sion
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen