DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
Bertone lässt das Joggeli mit einem Volleykracher staunen

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Basel – FC Thun (1:2).
Publiziert: 01.02.2026 um vor 48 Minuten
Kommentieren
Die Highlights des 22. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Thun
FC Thun
FC Basel
FC Basel
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen