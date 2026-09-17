DE
FR
Abonnieren

Highlights im Video
Allix sorgt mit dieser Szene für Thuner Absturz

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie FC Thun – Servette FC (2:4).
Publiziert: 00:01 Uhr
Kommentieren
Die Highlights des 4. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC Thun
FC Thun
Servette FC
Servette FC
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen