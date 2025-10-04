Servette hat gegen den FCB seit dem Wiederaufstieg praktisch kein Heimspiel verloren. Bleibt das auch am Sonntag so (16.30 Uhr)? Hier kommt das Servette-Inside.

Spiel gegen FCB findet vor ansprechender Kulisse statt

1/2 Genfer Highlight: das ist ein FCB-Spiel üblicherweise. Auch diesmal – gemessen anhand der Zuschauerzahlen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts So viele Fans werden am Sonntag gegen Basel erwartet

Das sagt WM-Fahrer Dylan Bronn über Trainer Gourvennec

Tim Guillemin, Simon Strimer

Die News der Woche

Wer hätte das vor der Nati-Pause im Oktober gedacht? Stand heute ist Servette der einzige Verein der Super League, der sicher einen Spieler zur Weltmeisterschaft schicken wird: Dylan Bronn. Der tunesische Innenverteidiger ist auch für die beiden Quali-Spiele im Oktober aufgeboten, die Tunesien noch geniessen kann. Mit dabei ist übrigens auch Ismaël Gharbi, Ex-SLO-Spieler, mittlerweile beim FC Augsburg.

Die grosse Frage

Startet Servette eine Serie? Nach Siegen in Sion (2:0) und gegen Winterthur (4:0) ohne Gegentor empfangen die Genfer am Sonntag Basel. Servette hatte mehr Zeit, sich auf dieses Duell vorzubereiten, weil der FCB am Donnerstag noch in der Europa League mit dem aufsehenerregenden Sieg gegen Stuttgart (2:0) beschäftigt war.

Gesagt ist gesagt

«Jocelyn Gourvennec hat uns viel Selbstvertrauen gegeben. Er verfügt über grosse Erfahrung und stellt sehr hohe Anforderungen. Wir machen von Spiel zu Spiel Fortschritte.» Das sind die Worte von Dylan Bronn über den neuen Trainer von Servette, der seit Mitte August im Amt ist.

Mögliche Aufstellung

Mall; Srdanovic, Bronn, Severin, Njoh; Fomba, Cognat; Stevanovic, Antunes, Varela; Ayé.

Wer fehlt?

Guillemenot, Jallow (beide verletzt), Srdanovic (fraglich).

Neben dem Platz

Die Marke von 10'000 verkauften Tickets (inklusive Abos) wurde am Wochenende erreicht. Das oft ziemlich leere Stade de Genève wird somit für das Top-Spiel am Sonntag eine ansprechende Kulisse bieten. Der Empfang des FCB ist immer ein mit Spannung erwarteter Moment in der Saison der Grenats.

Hast du gewusst, dass …

… seit dem Wiederaufstieg in die Super League hat Servette gegen Basel nur eines der 11 Heimspiele verloren! Es gab fünf Siege.

Aufgepasst auf

Miroslav Stevanovic. Der nimmermüde Bosnier hat beim 4:0 in Winterthur eine Marke erreicht. Skorerpunkte 100 und 101 in der Super League. Er steht in der obersten Schweizer Liga bei 206 Einsätzen. Und insgesamt bei 318 Servette-Pflichtspielen seit Ankunft vor acht Jahren.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 7 Runden:

1. Srdanovic 4,3

2. Mall 4,2

3. Cognat 4,0

Hier gehts zu allen Genfer Noten.

Der Schiedsrichter

Anojen Kanagasingam.

Der Gegner

Hat der FCB nach dem Ausrufezeichen gegen Stuttgart den Fokus schon voll auf die Genfer gerichtet? Hier erscheint das FCB-Inside.

8 Spieltag

Sa., Luzern – Sion, 18 Uhr

Sa., St. Gallen – Thun, 18 Uhr

Sa., GC – FCZ, 20.30 Uhr

So., Lausanne – YB, 14 Uhr

So., Servette – Basel, 16.30 Uhr

So., Winterthur – Lugano, 16.30 Uhr