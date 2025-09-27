DE
Servette-Noten zum 4:0-Sieg gegen Winti
Gleich fünfmal gibts bei den Genfern die Note 5

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Servette-Noten zum 4:0-Sieg gegen Winterthur.
Publiziert: vor 10 Minuten
Servette jubelt über ein 4:0 gegen Winterthur.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
Tim GuilleminRedaktor Sport

Florian Ayé erzielt zwei Tore und ist auch im Spiel sehr wertvoll. Seine Leistung ist ebenso zu loben wie die von Lilian Njoh, der bei Standardsituationen sehr überzeugt. Bradley Mazikou spielt als rechter Außenverteidiger – eine für den Linksfuss ungewohnte Position – und schlägt sich gut. Ein sehr gutes Spiel liefert auch Lamine Fomba, der im zentralen Mittelfeld beeindruckt.

Hinweise: Keyan Varela bis 76., Alexis Antunes bis 77., Florian Ayé bis 85., Yoan Severin 89., Lamine Fomba bis 89. Minute. 

Jamie Atangana ab 76., Giotto Morandi ab 77., Samuel Mraz ab 85., Steve Rouiller ab 89., Alonzo Vincent ab 89. Minute. 

Und so haben die Winti-Spieler abgeschnitten

Kollektives Debakel für Winterthur, mit besonderer Erwähnung von Randy Schneider, der in der Verteidigung überfordert und im Angriff wirkungslos ist. Roman Buess het eine Chance, aber das ist auch schon alles. Elias Maluvunu spielt im Angriff unsichtbar. Auch Dario Ulrich zieht einen schlechten Abend ein.

Hinweise: Randy Schneider bis 59., Dario Ulrich bis 59., Roman Buess bis 73., Elias Maluvunu 73., Bafode Dansoko bis 80. Minute. 

Alexandre Jankewitz ab 59., Andrin Hunziker ab 59. Minute. Nishan Burkart ab 73., Carmine Chiappetta ab 73., Théo Golliard ab 80. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung). 

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
1:0
7
11
18
2
FC Thun
FC Thun
6
5
13
3
FC Basel
FC Basel
6
4
12
4
BSC Young Boys
BSC Young Boys
6
2
11
5
FC Sion
FC Sion
6
3
10
6
FC Zürich
FC Zürich
0:1
7
-2
10
7
Servette FC
Servette FC
7
0
8
8
FC Luzern
FC Luzern
6
0
8
9
FC Lugano
FC Lugano
7
-5
7
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
7
-1
6
11
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-4
4
12
FC Winterthur
FC Winterthur
7
-13
2
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
