1/6 Nach einer erneut turbulenten Woche beim FCZ jubelt man im Tessin über ein dominantes 3:0 beim Meisterfavoriten. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Auf einen Blick FCZ besiegt Lugano 3:0 und ist zurück im Schweizer Titelrennen

Trainer Ricardo Moniz motiviert Team nach Cup-Niederlage für Sieg gegen Lugano

Youngsters wie Junior Ligue, Cheveyo Tsawa und Jahnoah Markelo verbessern sich stetig Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Tobias Wedermann Fussballchef

Achter Platz unter dem Strich, unglückliches Cup-Aus gegen YB – die vergangene Woche drohte für den FC Zürich und seine Ziele Europacup zum Desaster zu werden. Trainer Ricardo Moniz war nach der Cup-Niederlage am Donnerstag am Boden zerstört, musste sein Team und sich selber innert zwei Tagen wieder aufrappeln – und wie 3:0 besiegte der FCZ den Titelfavoriten Lugano im Tessin. Statt Desaster-Woche ist der FCZ nun wieder über dem Strich – und gar zurück im verrückten Schweizer Titelrennen?

«Ich habe meine These aufgestellt, dass Züri noch Meister werden kann», sagt Moderator Roman Kilchsperger, der am Montag bei Blick-Fussballchef Tobias Wedermann im Podcast «FORZA!» zu Gast war. «Während alle anderen Teams jammern, blenden sie alle Sorgen aus und finden sich selber einfach super», so Kilchsperger. Mit dieser Einstellung könne in der Liga noch sehr viel gehen. Die nächsten Gegner heissen Servette und Luzern. «Gewinnt man diese Spiele, ist man plötzlich mehr als nur dabei», findet auch Blick-Fussballchef Wedermann.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Während der grössere Kaderumbruch beim FCZ mitten in der Winterpause schon als Abbruch gesehen wurde, blühen diese Spieler nun auf. «Die Formkurve zeigt in eine Richtung: Steven Zuber spielte zuletzt überragend und all die Youngsters um Junior Ligue, Cheveyo Tsawa oder Jahnoah Markelo werden besser und besser und besser», fasst Wedermann zusammen. Und bei einem weiteren Entwicklungspunkt sind sich Kilchsperger und Wedermann bei «FORZA!» einig: «Der FCZ spielt guten und attraktiven Fussball.»

Welche Klubs die beiden noch im Titelrennen vorne sehen, was sie über das Auf und Ab bei YB denken und wie sie die bevorstehenden Achtelfinals in der Champions League tippen, gibts jetzt ab sofort auf allen Podcastplattformen, Blick.ch und YouTube.