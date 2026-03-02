DE
Hast du gut aufgepasst?
Teste jetzt dein Wissen im Quiz zur 27. Super-League-Runde

Wer führt seit dem Wochenende die Torschützenliste der Super League an? Und wie nahe stand das Schlusslicht in St. Gallen an einem Punktgewinn? Das wollen wir im Blick-Quiz wissen – zeige jetzt, wie gut du die Spiele der 27. Runde mitverfolgt hast!
Publiziert: vor 30 Minuten
1/7
Grüsst wieder von der Spitze der Super-League-Torschützenliste: YBs Chris Bedia netzt gegen den FC Zürich zweimal ein.
Foto: Pius Koller
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Ein weiterer Erfolg für Leader Thun, spätes Drama in St. Gallen, Shaqiri zu Beginn auf der Ersatzbank und ein GC-Sieg trotz 70-minütiger Unterzahl: Der 27. Super-League-Spieltag bietet einmal mehr reichlich Stoff für Fussball-Geschichten. Wie gut hast du die sechs Partien am Wochenende mitverfolgt? Im Blick-Quiz gibts zu jedem Duell eine Frage – mach mit und stelle dein Wissen jetzt unter Beweis!

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
27
33
64
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
27
20
50
3
FC Lugano
FC Lugano
27
11
46
4
FC Basel
FC Basel
27
6
43
5
FC Sion
FC Sion
27
9
41
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
27
3
39
7
FC Luzern
FC Luzern
27
2
33
8
FC Zürich
FC Zürich
27
-14
31
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
27
-4
30
10
Servette FC
Servette FC
27
-7
29
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
27
-12
24
12
FC Winterthur
FC Winterthur
27
-47
14
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
