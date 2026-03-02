Wer führt seit dem Wochenende die Torschützenliste der Super League an? Und wie nahe stand das Schlusslicht in St. Gallen an einem Punktgewinn? Das wollen wir im Blick-Quiz wissen – zeige jetzt, wie gut du die Spiele der 27. Runde mitverfolgt hast!

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Ein weiterer Erfolg für Leader Thun, spätes Drama in St. Gallen, Shaqiri zu Beginn auf der Ersatzbank und ein GC-Sieg trotz 70-minütiger Unterzahl: Der 27. Super-League-Spieltag bietet einmal mehr reichlich Stoff für Fussball-Geschichten. Wie gut hast du die sechs Partien am Wochenende mitverfolgt? Im Blick-Quiz gibts zu jedem Duell eine Frage – mach mit und stelle dein Wissen jetzt unter Beweis!

