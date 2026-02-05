Jetzt ist es offiziell: Alexander Hack wechselt zum FCZ und unterschreibt einen Vertrag bis Ende Saison.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Was Blick gestern bereits ankündigte, ist jetzt Tatsache. Innenverteidiger Alexander Hack (32) wechselt zum FCZ. Dies bestätigt der Klub am Donnerstagmittag.

Der Deutsche unterschreibt in Zürich einen Vertrag bis zum Ende der Saison mit Option auf eine weitere Spielzeit. Weil er sein Arbeitspapier bei den New York Red Bulls Anfang Januar auflöste, muss der FCZ keine Ablöse für den Routinier zahlen.

Hack bringt dringend benötigte Erfahrung ins Team von Dennis Hediger (39). Er absolvierte von 2015 bis 2023 145 Spiele für Mainz 05. Nach einem Zwischenstopp in Saudi Arabien spielte er zuletzt in der MLS. Beim FCZ wird er die Rückennummert 42 tragen.