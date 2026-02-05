DE
Hack ist da
FCZ präsentiert seinen neuen Abwehrboss

Jetzt ist es offiziell: Alexander Hack wechselt zum FCZ und unterschreibt einen Vertrag bis Ende Saison.
Publiziert: vor 50 Minuten
|
Aktualisiert: vor 39 Minuten
Alexander Hack wechselt zum FCZ.
Foto: X/FC_Zuerich
Björn LindroosRedaktor Sport

Was Blick gestern bereits ankündigte, ist jetzt Tatsache. Innenverteidiger Alexander Hack (32) wechselt zum FCZ. Dies bestätigt der Klub am Donnerstagmittag.

Der Deutsche unterschreibt in Zürich einen Vertrag bis zum Ende der Saison mit Option auf eine weitere Spielzeit. Weil er sein Arbeitspapier bei den New York Red Bulls Anfang Januar auflöste, muss der FCZ keine Ablöse für den Routinier zahlen.

Hack bringt dringend benötigte Erfahrung ins Team von Dennis Hediger (39). Er absolvierte von 2015 bis 2023 145 Spiele für Mainz 05. Nach einem Zwischenstopp in Saudi Arabien spielte er zuletzt in der MLS. Beim FCZ wird er die Rückennummert 42 tragen.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
22
22
49
2
FC Lugano
FC Lugano
22
11
40
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
21
14
38
4
FC Basel
FC Basel
22
8
36
5
FC Sion
FC Sion
22
6
33
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
22
-2
32
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
22
2
28
8
Servette FC
Servette FC
22
-5
25
9
FC Zürich
FC Zürich
22
-11
25
10
FC Luzern
FC Luzern
22
-3
23
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
22
-11
19
12
FC Winterthur
FC Winterthur
21
-31
13
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
